Саакашвили рассказал, кто помешал ему стать вице-премьером в Украине 26.05.2020, 20:36

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Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org/Иван Межуй

В мае экс-президента Грузии назначили председателем Исполнительного комитета реформ.

Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что "коррумпированные украинские элиты" помешали ему стать вице-премьер-министром Украины. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24", передает gordonua.com.

"Президент представил меня вице-премьером по реформам. Этого не захотела какая-то часть парламента. Понятно, какие интересы были за этим. Понятно, что огромный бюджет был выделен на медиа. Я знаю, что на разных телеканалах 30 спикеров наняли, чтобы только день и ночь про меня разговаривать. Если найдут время – вставят свои пять копеек", – заявил Саакашвили.

По его словам, украинские элиты "хотят статус-кво".

"[Президент Украины Владимир] Зеленский для них – уже большая проблема, потому что он непонятен для них… При Зеленском у них чувство опасности появляется, потому что он никогда не сможет стать частью этой системы. Но если я появляюсь поблизости, это еще хуже – даже на должности, на которой никого невозможно посадить", – заявил Саакашвили.

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него открыты уголовные дела.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. На заседании Национального совета реформ 14 декабря 2015 года произошел конфликт между Саакашвили, премьер-министром Арсением Яценюком и министром внутренних дел Арсеном Аваковым, глава МВД облил одесского губернатора водой.

22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Президент считает, что у политика "есть потенциал для поддержки правительства Украины".

6 мая 2020 года Саакашвили сообщил, что готовится его назначение в Национальный совет реформ.

7 мая 2020 года Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.

В Грузии заявили, что назначение Саакашвили недопустимо, и отозвали грузинского посла Теймураза Шарашенидзе из Украины.