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Коронавирус выявлен в Жуховичском доме-интернате для престарелых и инвалидов

  • 26.05.2020, 20:44
Коронавирус выявлен в Жуховичском доме-интернате для престарелых и инвалидов

Госпитализированы 17 человек.

Вспышка коронавируса в Жуховичском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Кореличском районе Гродненской области. Госпитализированы 17 человек, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Коронавирус подтвержден у медработника из дома-интерната для престарелых и инвалидов в деревне Малые Жуховичи Кореличского района, - пишет читатель. - За два дня 17 человек с симптомами срочно перевезли в больницу в соседней деревне Луки.

Приезжала проверка из Гродно. Дом-интернат переведён на строгий 15-дневный режим работы.

Есть заболевшие и в самой деревне Малые Жуховичи".

Информацию о госпитализации части пациентов подтвердил также один из сотрудников администрации дома-интерната.

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