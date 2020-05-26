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В конгрессе США готовы ввести новые санкции против «Северного потока-2»

  • 26.05.2020, 20:50
В конгрессе США готовы ввести новые санкции против «Северного потока-2»

Ранее США наложили санкции на оператора проекта.

Вашингтон изучает возможность введения новых санкций против проекта газопровода "Северный поток 2", сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на покидающего пост посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, передает interfax.by.

"На дальнейшие санкции согласны представители всех фракций", - сказал и.о. директора национальной разведки США Гренелл, который на прошлой неделе встречался с представителями конгресса.

"Несмотря на предвыборную кампанию (в США), процесс принятия законопроекта может быть быстрым", - подчеркнул Гренелл.

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами после того, как США наложили санкции на оператора проекта, компанию Nord Stream 2. Из-за этих санкций работу остановил подрядчик - швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы. В прокладке труб были задействованы три судна компании - Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia.

После этого "Газпром" решил задействовать собственный трубоукладчик - модернизированное в Находке судно "Академик Черский". В настоящее время, по данным интернет-сервиса www.vesselfinder.com, судно стоит в порту Мукран на острове Рюген. Неподалеку в Лубмине находится газоприемная станция компании Gascade для обоих "Северных потоков".

По данным немецкого издания Focus, американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что если "Газпром" задействует судно "Академик Черский" для того, чтобы достроить газопровод, то "президент США может и должен наложить на "Газпром" санкции". Круз, в частности, пригрозил менеджерам "Газпрома" запретить въезд в США и заморозить финансовые активы.

19 мая глава МИД ФРГ Хайко Маас сказал, что "тематика, связанная с ситуацией вокруг корабля-трубопрокладчика газопровода", в Берлине известна.

Маас сказал, что в Берлине никаких предупреждений из посольства США на этот счет не получали.


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