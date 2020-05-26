Фотофакт: «Скорые» приезжают к жителям Жодино
- 26.05.2020, 21:06
Новый данные о коронавирусе в городе.
Новые очаги коронавируса в Жодино. Улица Советская, 18, 22, 43.
Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».
«В доме №43 на улице Советской с Covid-19 были две семьи. Там проводили дезинфекцию подъезда. Знакомые периодически видят, как приезжает скорая либо забирать, либо проверять заболевших», - пишет житель Жодино.
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