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COVID-19 обнаружен в Минском государственном архитектурно-строительном колледже

  • 26.05.2020, 21:32
  • 1,605
COVID-19 обнаружен в Минском государственном архитектурно-строительном колледже
фото: wikimapia.org

Новые случаи у учащихся обнаруживают каждый день.

Заражение Covid-19 обнаружено в Минском государственном архитектурно-строительном колледже. Сотрудники сообщают, что новые случаи у учащихся обнаруживают каждый день, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Работаю в Минском государственном архитектурно-строительном колледже, - пишет читатель. - С этой недели каждый день у кого-то из учащихся подтверждаются тесты. Есть заболевшие преподаватели и их семьи.

Руководство меры принимает, спасибо им. Почти все работают дистанционно, кроме тех, кто проходит практику".

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