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Коронавирус распространяется по детским садам и школам в Наровле

  • 26.05.2020, 21:59
  • 1,388
Коронавирус распространяется по детским садам и школам в Наровле
Фото: tut.by

Закрыты две из трех школ города.

Заражение Covid-19 распространяется по детским садам и школам в Наровле Гомельской области. Закрыты две из трех школ города, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Вчера закрыли полностью среднюю школу №2 в Наровле, - пишет читатель. - По официальной статистике там 10 детей с подтвержденным диагнозом. Сегодня полностью закрыли среднюю школу №3. Подтверждён диагноз у одной из учительниц.

Закрыты две из трёх городских школ. Детей из обеих школ отправили по домам. Учителя продолжают ходить на работу".

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