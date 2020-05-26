Венгрия планирует отменить чрезвычайное положение 20 июня 26.05.2020, 22:14

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Фото: Pixabay

Чрезвычайное положение в Венгрии было введено в связи с коронавирусом.

Венгрия планирует 20 июня отменить чрезвычайное положение, введенное в связи с эпидемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сегодня объявила министр юстиции Венгрии Юдит Варга в своем Facebook.

"Законопроект, призывающий правительство завершить действие чрезвычайного положения, будет внесен в парламент сегодня. После его принятия, действие чрезвычайного положения должно завершиться 20 июня, значительно раньше, чем во многих европейских странах", - написала она, рассказывая об итогах встречи министров ЕС, на которой обсуждались, в том числе, ослабление ограничительных мер в странах ЕС.