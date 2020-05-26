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В белорусских магазинах начнут продавать маски и антисептики

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  • 26.05.2020, 22:25
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В белорусских магазинах начнут продавать маски и антисептики
Фото: Павел МАРТИНЧИК

Продажа началась с 26 мая.

Постановление об этом было опубликовано на странице Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Теперь маски и антисептики можно будет приобрести не только в аптеке, но и в обычных магазинах. Министерство антимонопольного регулирования и торговли обязало белорусские магазины продавать маски и антисептики.

Это было сделано, чтобы «без перерывов обеспечить белорусов средствами защиты от коронавирусной инфекции».

Теперь в магазинах будут продаваться средства защиты органов дыхания, например, маски и повязки. Также в продаже должны быть различные дезинфицирующие средства: как для кожи, так и для обработки поверхностей.

Решение начало действовать с 26 мая.


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