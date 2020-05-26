Новые очаги COVID-19 зафиксированы в Минске 26.05.2020, 22:59

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Новые очаги Covid-19 в Минске, о которых сегодня сообщили подписчики телеграм-канала “Баста!”.

Беды, 21, Гедройца, 18, Денисовская, 5, Есенина, 119/2, Игнатовского, 4, Игуменский тракт, 16, Левкова, 17, Люксембург, 165, Пономаренко, 24, Притыцкого, 72.

Полную карту очагов заражения Covid-19, о которых сообщили наши читатели, смотрите по этой ссылке.

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