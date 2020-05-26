Глава МИД Польши отправился в первую заграничную командировку с начала пандемии 26.05.2020, 22:53

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В период карантинных мероприятий все переговоры и консультации польский МИД проводил с помощью видеоконференций.

В среду, 26 мая, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович отправился в Прагу, а затем в Будапешт. Это первый зарубежный визит министра иностранных дел с начала пандемии коронавируса. Глава польской дипломатии встретится с министром иностранных дел Чехии в Праге и министром иностранных дел Венгрии в Будапеште, передает «Радио Польша».

Последний визит Чапутовича за границу состоялся в начале марта, когда польский министр посетил Албанию, Северную Македонию и Хорватию. Во время своего визита на Западные Балканы Яцек Чапутович поддержал стремление региона к евроатлантической интеграции.

Начиная с середины марта все переговоры и консультации на уровне министров и заместителей министров иностранных дел велись с помощью видеоконференций или по телефону.