Глава американской разведки заявил о новых санкциях против «Северного потока-2» 1 27.05.2020, 7:39

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Фото: Nord Stream 2/Axel Schmidt

Уже прошли необходимые встречи с представителями Конгресса и Сената США.

Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренел заявил о возможном введении новых санкций против компании Nord Stream 2, которая владеет газопроводом «Северный поток-2».

Об этом сообщает Handelsblatt.

Гренел отметил, что проводил уже встречи с представителями Конгресса и Сената США, которые могут быстро поддержать санкции, «несмотря на выборы».

«Дальнейшие санкции поддержат обе партии. Несмотря на избирательную кампанию закон могут принять быстро», — сообщил Гренел.

Журналисты связывают такие заявления с появлением в немецких водах российского корабля Академик Черский, который может достроить газопровод.

Как сообщалось, Федеральное сетевое агентство ФРГ отказало в освобождении Северного потока-2 от правил газовой директивы ЕС.

Как отмечает «Интерфакс», собственник, Nord Stream-2 AG, скорее всего, подаст апелляцию в высший земельный суд Дюссельдорфа.

4 апреля 2019 года Европарламент принял обновленную директиву (закон Евросоюза), распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз, в том числе «Северный поток-2».

Среди главных положений директивы — разделение компаний, поставляющих газ, и компаний, его транспортирующих.

Это означает, что компания-оператор «Северного потока-2» должна быть независимой от Газпрома, а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.