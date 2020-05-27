«Было чувство, что кто-то крутит мне ломом ноги - думал, переломит» 27.05.2020, 7:57

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Как гродненская семья привезла коронавирус из санатория.

В апреле пенсионер из Гродно Иван Аутко заразился коронавирусом в санатории. Из-за болезни он провел две с половиной недели в больнице. Госпитализировали и его жену Елену. Сначала в Гродненский кардиодиспансер из-за проблем с сердцем, потом — в инфекционку: инфаркт дал ложноположительный результат на коронавирус. На карантин попали дети, внуки пенсионеров и два десятка медиков.

Редакция Hrodna.life записала историю семьи, пережившей COVID-19.

Вирус из санатория

В семье Аутко все началось с Ивана Александровича. 30 марта он поехал в санаторий в Беловежскую пущу. Заслуженный отдых мужчина ждал более пяти лет, в санатории начал писать стихи.

9 апреля в санатории выяснилось, что из одного из корпусов в больницу забрали отдыхавшую женщину. У нее оказался положительный тест на коронавирус. Через день забрали еще одну отдыхающую, приехавшую из Витебска. Последняя жила на одном этаже с гродненцем Аутко.

«Стали брать у всех на этаже тесты и у меня он показал положительный, — говорит Иван Александрович. — Через три дня сделали повторный, коронавирус подтвердился. Тогда меня повезли в областную инфекционную больницу Бреста, потому что в тот момент я находился в Брестской области».

Пенсионер говорит, что коронавирус до тестов стал у него проявляться в виде высокой температуры, сильной головной боли и першения в горле.

Иван Александрович

«Такого никогда не было. Помимо всего этого очень ломило кости. Так ломило, что я ложился на кровать и брался за спинку. Такое чувство было, будто кто-то крутит мне ломом ноги, а я в обратную сторону выкручиваюсь. Думал, переломит. Я более 20 лет не пью и не курю, веду здоровый образ жизни, а тут какой-то коронавирус».

Боль была невыносимой и пенсионер думал, не выкарабкается. Теперь Иван Александрович говорит, что брестские медики и сильный организм помогли ему перебороть болезнь.

«У меня была выявлена еще двухсторонняя пневмония, — добавляет мужчина. — Посмотрел, что мне уже 68-й год. Думаю, брат — 66 прожил, второй — 67, вот и мое время пришло. Даже шутил, что если умру, то чтобы похоронили у ворот в Брестскую крепость и памятник поставили, чтобы если кто-нибудь из Гродно будет ехать, то хоть цветочек оставит. Один врач говорил: «Слишком много чести». Но я боролся и выкарабкался».

«Сразу сказала, что муж с плюсиком»

Жена, дети и внуки не виделись с Иваном Александрович с тех пор, как он уехал в санаторий. Но с коронавирусом все равно столкнулись.

Переживая за мужа, находящегося в больнице в Бресте, Елена Леонидовна разнервничалась, начались проблемы с сердцем. 14 апреля ее госпитализировали.

«Сотрудники скорой сделали заключение, что у меня обширный инфаркт на нервной почве и повезли в кардиодиспансер, — рассказала женщина. — Там положили меня сразу в реанимацию, сделали операцию на сердце и взяли мазок на коронавирус. Я им сразу сказала, что муж в Бресте с плюсиком, но с ним не виделась и не контактировала с конца марта».

Никаких симптомов вируса у Елены Леонидовны не было, но тест показал положительный результат.

«17 апреля я первая была в кардиологическом центре с коронавирусом. Сделали для меня специальный бокс. Никто не входил — все боялись, как будто я какая-нибудь ВИЧ-инфицированная. [Лежа в боксе] общались с персоналом по телефону».

Запутались в тестах

Пока Елена Леонидовна была в больнице, ее детей и внуков отселили на двухнедельный карантин, как контакты первого уровня. Но их тесты показали отрицательный результат. Подъезд и квартиру пенсионеров продезинфицировали.

Елена Леонидовна

«Помимо семьи, на карантин отправили всех медиков, которые со мной контактировали — 24 сотрудника. Но после отрицательного теста их снова допустили к работе. В кардиоцентре все боялись со мной контактировать и в итоге сказали, что переводят в инфекционную больницу».

У пенсионерки взяли второй мазок, но результат не сообщали несколько дней. Женщина отказывалась ехать в другую больницу. Говорила врачам, что у нее проблемы с сердцем, а не с коронавирусом.

«Врачи в кардиоцентре утверждали, что у меня второй положительный тест и поэтому перевозят в инфекционную больницу. Там сначала поместили в специальный бокс, а потом сразу в реанимацию из-за моего сердца».

Ложноположительный тест

Через несколько дней к Елене Леонидовне пришла медсестра и сказала, что второй тест у нее всё-таки отрицательный. Женщина не могла поверить ее словам.

«Как такое может быть, если мне сказали в кардиоцентре, что у меня коронавирус. В инфекционной больнице взяли еще один дополнительный мазок и снова отрицательный. Оказалось, мой обширный инфаркт дал такой анализ, что медики подумали, что это коронавирус, но легкие были чистые. Их дополнительно обследовали».

Врачи в инфекционной больнице сказали Елене Леонидовне, что она не их пациентка и стали готовить к выписке. Женщине повезло, что сразу попала в реанимацию. Если была бы в боксе с больными с коронавирусом, то все могло закончиться для нее гораздо хуже.

«Произошла ошибка, врачи кардиологического центра не досмотрели и отправили меня в инфекционную больницу. Опасались и выписали меня, так и не долечив сердце. Но сейчас я себя чувствую гораздо лучше», — сказала женщина.

«Думал, камнями будут бросаться»

Как и большинство людей, Иван Александрович не предполагал, что может переболеть коронавирусом. А вся семья даже без контактов с ним — окажется на карантине.

«Я хочу сказать, что если кто-то встретится с этой болезнью, то надо вести себя более жизнерадостно. Не поддаваться и не сдаваться. Мы уже месяц дома, и с нами все хорошо. Но чувство есть, что этот гад — коронавирус — дает о себе знать. Если голова или живот болит, то это длится немного дольше, чем обычно. Нужно еще где-то полгода подождать [это предположение героя, а не врачей, — Hrodna.life], чтобы все нормализовалось».

Мужчина отмечает, что сейчас у него хорошие анализы и врачи ему говорят, что он может стать донором крови. Иммунитет у Ивана Александровича хороший, но здоровье не позволяет сдавать плазму.

«Соседи до сих пор шарахаются — считают меня носителем болезни. И в СМИ писали про нашу семью, и медики ходили по подъезду, все всё знают. Если раньше соседей на дачу мог подвезти, то сейчас один еду. Люди ближе, чем на 50 метров не подходят, поначалу думал камнями будут бросаться, но я улыбаюсь. Мне кажется, сейчас надо людей больше информировать про коронавирус. Те, кто переболел, заразить уже не могут [у врачей в мире пока нет единого мнения о возможности рецидива у переболевших COVID-19, — Hrodna.life]».