Чтобы подписаться за Тихановских, люди в Гродно стояли в огромной очереди под дождем 9 27.05.2020, 8:38

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Фото: belsat.eu

Сотни жителей города пришли на Советскую площадь.

Сотни людей пришли на Советскую площадь в Гродно, чтобы поставить подпись в поддержку Светланы Тихановской. Ни ее, ни мужа-блогера на месте не было, а из команды блога «Страна для жизни» присутствовало всего два человека, сообщает «Белсат».

Очередь, чтобы поставить подпись, растянулась более чем на сотню метров. Люди приходили с друзьями и по отдельности. Некоторые знакомились уже на месте. В основном поклонники семьи Тихановских, если оценивать внешне, это люди между 20 и 40 годами.

Пикет сборщиков выглядел максимально просто: столик с бумагами, за которым сидит сборщик и огромная очередь к нему. На столике – тапка, как символ протеста. Ни портретов, ни биографии, ни какой-то другой символики мы не заметили.

Распечатанные листы со слоганом «Страна для жизни» активистка принесла только через 30-40 минут после начала сбора. Некоторые прохожие, не зная в чем дело, даже гадали, не прокат ли это самокатов или велосипедов.

«Перспектив в этой стране для своих детей я не вижу»

Журналисты побеседовали с людьми в очереди. Двое мужчин, лет 30, пришли потому, что хотят видеть президентом кого угодно другого, лишь бы не Лукашенко. Говорят, что действующий глава государства надоел. Один из них считает, что идти на выборы нет смысла, а вот собирать подписи – есть: «Надо посмотреть сколько нас, а там разберемся, что дальше делать».

«В жизни никогда не ходил на выборы, – говорит его друг. – На эти еще не знаю, может и есть повод сходить. Хочется, чтобы все прошло мирно… Нужно ждать результата первого тура, а там посмотрим. Считаю, что народ поднимется в этом году!»

Журналисты подошли к семейной паре. Мужчине около 40-45, жена моложе.

«Пора менять страну, – говорит мужчина. – Обидно за родителей, что так плохо живут. Сил нет терпеть. Менять нужно однозначно. Перспектив в этой стране для своих детей я не вижу. Сам работаю за границей: здесь не заработаешь своими руками. Как начальник мне говорил: «Ты не зарабатываешь столько, сколько я тебе плачу». А платил он мне 200 евро. А этими же руками за границей я могу в пять раз больше заработать».

Почему поддерживает Тихановского? Потому что «помоложе, смотрит на все по-новому, мелькает в интернете». Тот факт, что подпись, а в перспективе и голос будет не за самого блогера, а за его жену, мужчину не смущает. Говорит, что те «в одной упряжке», а он их поддерживает как семью.

«Люди будут бороться не на жизнь, а на смерть!»

Журналисты подошли к молоденькой девушке, 20 с чем-то лет. Для нее это первые выборы в жизни.

«За Тихановского, ведь это сейчас самое громкое имя в Беларуси. Хотя я, наверное, за всех независимых буду ставить подпись: чтобы хоть кто-то! В этом году перемены обязательно должны быть. В этой ситуации, думаю, люди будут бороться за изменения не на жизнь, а на смерть!» – говорит девушка.

Рядом стоит коротко стриженный мужчина год 40. Говорит, что устал: за 26 лет никаких перемен, мол, все хуже и хуже. Подчеркивает, что, пока вся площадь не будет полна народу, ничего не изменится:

«Это не мой президент [о Лукашенко. – Belsat.eu]! В 2010-м я за Санникова голосовал… Радикальных мер, ясно, никто в этом году не будет принимать. Только если подставят, если учинят что-то наши власти. Какой смысл во всем этом? Надо слушать, что говорят… Если забастовка будет – то смысл идти голосовать? Ближе к дате будет видно».

«В выборы не верю, а на то, что что-то изменится… очень надеюсь!»

Журналисты подошли пообщаться с девушкой с повязкой на лице с логотипом «Страна для жизни». Она именно и принесла распечатанные листы с логотипом блогера Сергея Тихановского. Зовут Ольга. В этом году ее первая политическая кампания.

«В Гродно это первый день сбора подписей нашей командой, – рассказывает Ольга. – Будем стараться максимально ежедневно собирать, если получится. Каких-то количественных планок для себя мы не ставим. Когда приедет Сергей, я не знаю, когда его жена – тоже. В выборы не верю, а на то, что что-то изменится… очень надеюсь!»

Примерно через час начался сильный ливень. Столик для подписей перенесли в сквер у площади под деревья. Люди не расходились: ждали под деревьями своей очереди. Некоторые спонтанно знакомились или вместе смотрели фото и видео из Барановичей: 26 мая Сергей Тихановский провел пикет именно там.