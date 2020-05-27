Ливийский разгром: как Турция сокрушила «Панцири» РФ на Ближнем Востоке 19 27.05.2020, 8:44

7,546

Фото: SANA/MNA

«Непобедимость» российской военной машины оказалась мифом.

Турция остановила Россию сначала в Сирии, а теперь и в Ливии. В обеих странах россияне не смогли ничего противопоставить военной мощи Анкары, сообщает newsader.com.

"Панцири" – системы, которые годами преподносились Москвой в качестве передовых комплексов ПВО – в очередной раз показали, что они не способны решать задачи, для которых созданы.

Непобедимость российской машины оказалась мифом. Регулярная армия России способна сражаться в лучшем случае против разрозненных и плохо оснащенных повстанцев. Как только на поле боя появляется хотя бы частичка армии НАТО, россияне отступают.

Подробности смотрите в видео.