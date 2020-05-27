Беременная белоруска провела 11 дней на ИВЛ из-за коронавируса 27.05.2020, 8:49

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Фото: onliner.by

Женщина находилась в реанимации 6-й клинической больницы Минска.

Анастасия Ломпик, молодая многодетная мама, провела 24 дня в реанимации 6-й клинической больницы Минска. На 33-й неделе беременности состояние женщины резко ухудшилось. После обследования ей поставили диагноз — коронавирус, пишет onliner.by.

Через несколько дней после госпитализации врачи заметили у нее сильное увеличение дыхательной недостаточности.

— Для того, чтобы спасти маму и малышку, было принято решение о проведении срочной операции кесарева сечения. Борьба за молодую маму велась всем отделением интенсивной терапии, 11 дней она провела на ИВЛ, — рассказала заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Ирина Борис.

Анастасия Ломпик родила девочку. Женщина также стала второй в Беларуси пациенткой, которой стали давать «Фавипиравир» («Авиган»), к тому же ей переливали плазму. Сейчас Анастасия уже занимается гимнастикой. Впереди у нее процесс долечивания в кругу семьи: дома ее ждут муж и двое сыновей.

Анастасия поблагодарила лечивших ее медиков:

— Спасибо большое врачам, только благодаря вам у меня все хорошо. У меня родилась девочка! Это так прекрасно! — сказала она.

По словам Ирины Борис, «за все время эпидемии в роддоме более 20 женщин, у которых был выявлен COVID-19, родили здоровых малышей».