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Названа способствующая заражению коронавирусом погода

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  • 27.05.2020, 9:58
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Названа способствующая заражению коронавирусом погода
Фото: istock

Исследователи проанализировали данные о 3,75 миллионах подтвержденных случаев COVID в мире.

Китайские ученые выяснили, что больше половины случаев коронавирусной инфекции COVID-19 произошли в местах, где температура воздуха достигала 5-15 градусов Цельсия. Об этом сообщает издание Xinhua (перевод - lenta.ru).

Исследователи проанализировали данные о 3,75 миллионах подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире в 185 странах с 21 января по 6 мая. Около 60 процентов случаев заболевания зарегистрировано при температуре воздуха выше нуля, но ниже 20 градусов Цельсия. Кроме того, 73,8 процента COVID-19 сосредоточены в регионах с абсолютной влажностью 3-10 грамм на кубический метр.

Результаты исследования показывают, что коронавирус преимущественно распространяется в умеренных широтах, и существуют оптимальные погодные условия, при которых концентрация вирусных частиц в окружающей среде, в том числе на поверхностях, заметно увеличивается. Ученые предупреждают, что вспышки коронавируса могут повториться в крупных городах в средних широтах осенью 2020 года.


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