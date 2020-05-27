В Литве рассказали, откроют ли границы для белорусов 1 27.05.2020, 10:23

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Рассматривается несколько вариантов.

В Литве готовятся ко второй волне коронавируса: высок риск того, что осенью количество заболеваний возрастет. Но границы уже открываются, и можно продумать варианты, при которых белорусы смогут попасть в Литву. Об этом заявил глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас в интервью Delfi.

Литва открыла границы со странами Балтии, сейчас обсуждается открытие границ с другими государствами в середине июня. Вопрос об открытии границы с Беларусью пока не поднимается, но глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас считает, что есть варианты допуска белорусов на территорию Литвы.

— Если говорить о Беларуси — все равно там есть важные экономические и человеческие связи. Почему бы не ввести паспорт или сертификат COVID-19? Хочешь проехать, проверься и покажи, — считает профессор.

Также, по его словам, на границе может появиться оборудование, с помощью которого в течение 30 минут можно выполнить тест на коронавирус.

«Есть и другие способы, только не нужно бояться их применять», — отметил Чаплинскас.