Лед тронулся 2 Геннадий Гудков

27.05.2020, 10:30

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Геннадий Гудков

Спектакль обещает быть захватывающим.

Теряет президент России сакральность. Вот бывший губернатор Чувашии Игнатьев уже в Верховном суде не побоялся спорить с Путиным о правильности своего увольнения. Обиделся, видимо, на «потерю доверия!», от эмоций совсем страх потерял! А ведь знает Игнатьев, что любой министр и губернатор в РФ - потенциальный преступник и коррупционер. Вот спросите у Хорошавина, Гайзера или того же Улюкаева, они не дадут соврать.

А если серьезно, то в путинской «элите» происходят процессы, ведущие к ее будущему расколу. И действительно, все больше умных и осторожных людей понимают, что путинизм ведет страну и их всех к неизбежному краху, и он не за горами. Вот никто и не хочет отвечать за итоги путинского правления. Поэтому начинают бывшие безликие да покорные смелеть и огрызаться. И это только начало. Ждем продолжения банкета, запасаемся поп-корном и занимаем места в партере. Спектакль обещает быть захватывающим!

Геннадий Гудков, «Фейсбук»