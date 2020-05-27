Коронавирус бушует в Гомельской и Могилевской областях: умер пенсионер из Осиповичей 27.05.2020, 10:44

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Инфекция поразила Могилевский облиспоком, школы, аптеки, детские сады.

Новые случаи Covid-19 в Гомельской и Могилевской области. Умер житель Осиповичей, есть случаи заражения в Могилевском облиспокоме, детских садах в Горках, Калинковичах, Оспиповичах, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Калинковичи, ясли-сад №16. У одного из детей мама лежит две недели в больнице, сегодня сказали у нее подтвердился диагноз "ковид". Ребенка две недели в сад не пускали", - сообщает подписчик канала.

"В Дрибине у заведующей аптекой обнаружен коронавирус", - пишет читатель.

"В Дрибинском районе в деревне Рясно в школе-интернате есть заболевшие коронавирусом", - сообщает подписчик канала.

"В Горках закрыли на карантин детский сад №2, есть заражение", - пишет читатель канала.

"Осиповичи. В детском саду №10 выявили у ребенка коронавирус", - сообщает подписчик канала.

"В Осиповичской школе №1 у одного ученика из 6-х классов подтвержденный случай "короны", но в школу он не ходил, болел дома", - пишет читатель канала.

"В Могилеве умер мужчина, пенсионер. Его туда отвезли из Осиповичей на скорой, все признаки "ковида" были. Поднялась высокая температура, она спровоцировала инфаркт в результате чего наступила смерть.

В облисполкоме тоже зафиксированы случаи заражения, но он как работал, так и работает, на карантин никто ничего не закрывает.

Продолжается набор детей в лагеря дневного и круглосуточного пребывания", - сообщает подписчик канала.

"Пишут вам работники Могилевского вагонного депо. За последнюю неделю заболели некоторые наши сотрудники, около десяти человек, у них подтвержден Covid-19. Руководство дпо скрыло от санэпидемстанции контакты. Много людей которые лежат в больницах и еще ждут подтверждения. Просто беспредел", - пишут сотрудники депо.

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