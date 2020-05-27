закрыть
27 мая 2020, среда, 11:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Коронавирус бушует в Гомельской и Могилевской областях: умер пенсионер из Осиповичей

  • 27.05.2020, 10:44
  • 1,272
Коронавирус бушует в Гомельской и Могилевской областях: умер пенсионер из Осиповичей

Инфекция поразила Могилевский облиспоком, школы, аптеки, детские сады.

Новые случаи Covid-19 в Гомельской и Могилевской области. Умер житель Осиповичей, есть случаи заражения в Могилевском облиспокоме, детских садах в Горках, Калинковичах, Оспиповичах, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Калинковичи, ясли-сад №16. У одного из детей мама лежит две недели в больнице, сегодня сказали у нее подтвердился диагноз "ковид". Ребенка две недели в сад не пускали", - сообщает подписчик канала.

"В Дрибине у заведующей аптекой обнаружен коронавирус", - пишет читатель.

"В Дрибинском районе в деревне Рясно в школе-интернате есть заболевшие коронавирусом", - сообщает подписчик канала.

"В Горках закрыли на карантин детский сад №2, есть заражение", - пишет читатель канала.

"Осиповичи. В детском саду №10 выявили у ребенка коронавирус", - сообщает подписчик канала.

"В Осиповичской школе №1 у одного ученика из 6-х классов подтвержденный случай "короны", но в школу он не ходил, болел дома", - пишет читатель канала.

"В Могилеве умер мужчина, пенсионер. Его туда отвезли из Осиповичей на скорой, все признаки "ковида" были. Поднялась высокая температура, она спровоцировала инфаркт в результате чего наступила смерть.

В облисполкоме тоже зафиксированы случаи заражения, но он как работал, так и работает, на карантин никто ничего не закрывает.

Продолжается набор детей в лагеря дневного и круглосуточного пребывания", - сообщает подписчик канала.

"Пишут вам работники Могилевского вагонного депо. За последнюю неделю заболели некоторые наши сотрудники, около десяти человек, у них подтвержден Covid-19. Руководство дпо скрыло от санэпидемстанции контакты. Много людей которые лежат в больницах и еще ждут подтверждения. Просто беспредел", - пишут сотрудники депо.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Обиженный диктатор снимет полигон
Обиженный диктатор снимет полигон Владимир Халип
Вся страна должна стать блогерами
Вся страна должна стать блогерами Алесь Круткин
Статистика в свободной стране – самая ужасная, но честная
Статистика в свободной стране – самая ужасная, но честная Виктор Шендерович
Заговор людоедов
Заговор людоедов Илья Мильштейн