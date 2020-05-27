Мировое потребление нефти снизится в 2020 году на треть 27.05.2020, 10:51

Пандемия коронавируса стала самым большим шоком для энергетического рынка за последние 70 лет.

Расходы потребителей на нефть в 2020 году сократятся на треть, на $1 трлн до $2,5 трлн, говорится в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА) – изложение "Коммерсанта" от 27 мая.

Доходы в электроэнергетике снизятся на $180 млрд. МЭА отметил, что нефть и электроэнергия занимали значительную долю расходов на энергетику в 2019 году — 50% и 38% соответственно. Такие изменения произошли на фоне пандемии коронавируса.

Ранее МЭА заявляло, что пандемия коронавируса стала самым большим шоком для энергетического рынка за последние 70 лет.

По прогнозу МЭА, спрос на энергоносители упадет на 6% — это в семь раз больше, чем во время кризиса 2008 года. Больше всего спрос снизится в развитых странах: в США — на 9%, в Евросоюзе — на 11%. Сильнее всего упадет спрос на уголь — на 8%, на газ — на 5%.