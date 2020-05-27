Референдум в России: Путин выстрелил себе в ногу 2 27.05.2020, 11:02

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Власть Кремля столкнулась с сильнейшей эрозией за 20 лет.

Как и во всех остальных странах, в России первое место в повестке дня занимает борьба с коронавирусом, но за кулисами политики происходят интересные события, пишет турецкое издание Medya Günlüğü (перевод - inosmi.ru).

Президент Владимир Путин переживает трудные времена из-за референдума по поправкам в конституцию, который он сам же предложил провести, в некотором смысле выстрелив себе в ногу.

Срок полномочий Путина фактически истечет в 2024 году, и российский лидер решил обратиться к всенародному голосованию, что было назначено на 22 апреля, для утверждения поправок в конституцию, которые обеспечат его пребывание у власти еще два срока, а именно до 2036 года. Но когда эпидемия вируса поставила всю повестку дня с ног на голову, российские власти вынуждены были отложить референдум.

В результате распространения коронавирусной инфекции в России по волнообразной кривой и выхода страны на первые строчки мирового рейтинга заболеваемости Кремль, который поначалу говорил, что ситуация находится под контролем, оказался в трудном положении. Путин старается не появляться слишком часто перед публикой в дни эпидемии, а во время видеоконференций с членами правительства и другими чиновниками он выглядит задумчивым и подавленным.

И на то есть конкретные причины…

Одна из них — эпидемия коронавируса, а другая причина заключается в том, что в последнее время уровень поддержки российского лидера среди населения идет на спад.

Несколько дней назад произошло любопытное событие…

Переполох вызвала статья «Блумберг» о том, что рейтинг общественной поддержки российского лидера упал до 27%. Более того, в качестве источника этой информации американское агентство сослалось на контролируемый государством Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

И российские официальные лица, и ВЦИОМ опровергли эту информацию, заявили, что рейтинг Путина составляет около 68%.

На самом деле, по данным исследований, проводимых разными организациями в разное время, процент тех, кто поддерживает Путина, варьируется от 28 до 70.

Хотя по таким приводящим в замешательство опросам понять реальный уровень общественной поддержки трудно, можно сказать, что рейтинг Путина действительно начал уменьшаться, а это можно связать с двумя причинами.

Во-первых, сохраняются экономические трудности, которые долгое время подпитываются санкциями со стороны Запада. Другая причина — эпидемия вируса.

По последним данным, число случаев заболевания в России превысило 353 тысячи, а количество умерших достигло 3633.

После того как Путин, всегда предстающий в образе решительного, удерживающего власть в своих руках лидера, перестал часто появляться перед публикой, скорее всего, для того, чтобы не стать центральным объектом негативной реакции, а на это наслоились слухи о том, что реальное число смертей в стране выше, уровень его поддержки среди населения начал уменьшаться. Более того, Путин, который всегда желает сохранить полномочия за центром, теперь пытается переложить ответственность за «горькое лекарство» на местные власти.

Как бы ни уменьшилась поддержка народа, вероятность того, что Путин при отсутствии сильной оппозиции и альтернативы проиграет референдум по поправкам в конституцию, минимальна.

Однако главная причина нынешней подавленности российского лидера заключается в следующем: он не может быть уверен в том, что положительный исход референдума, который состоится предположительно в июне, достигнет уровня, способного обеспечить ему легитимность, и, следовательно, его власть впервые за 20 лет правления может подвергнуться эрозии.