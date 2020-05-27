Житель Барановичей с симптомами COVID «выбил» больничный только с третьей попытки 2 27.05.2020, 11:17

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Его коллегу также хотели отправить на работу, не дождавшись результата теста.

Житель Барановичей с симптомами Covid-19 "выбил" больничный только с третьей попытки. Его коллегу хотели отправить на работу, не дождавшись результата теста, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Коллега по работе лечил в больнице бронхит, - пишет житель города. - При выписке сделали анализ на Covid-19 и закрыли больничный, сказали выходить на работу. Так как чувствовал себя не очень хорошо и была одышка, то всеми правдами и неправдами у заведующей поликлиники "выбил" больничный пока не придет тест. Итог – заражение подтверждено. Человек на изоляции дома, ждёт второго результата. А мог бы на работу успешно ходить и заражать всех.

Я сам на больничном, который дали с третьего захода, пока снимок повторный не показал у меня пневмонию. Температура небольшая, обоняние пропало, от больницы отказался, да и думаю, что там всё равно мест нет. Лечусь вторую неделю, анализы на "ковид" обещали позже сделать".

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