Жители Гомеля победили в борьбе за сохранение сквера возле «Туриста» 2 27.05.2020, 11:34

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Как такое стало возможным?

Возможно, эпопея с защитой зеленой зоны на улице Кожара от коммерческой застройки подходит к концу, пишет gomel.today.

Схемы и деревья

На днях инициативная группа жителей, протестовавших против сноса сквера, получила ответ от предприятия «БелНИИПградостроительства», разрабатывавшего схему озеленения Гомеля. В нем говорится, что сквер у гостиницы «Турист» включен в схему озелененных территорий площадью в 2,67 гектара. Если перевести это с сухого бюрократического языка, то это означает, что жителям Кожара полностью удалось отстоять свою зону отдыха от уплотнительной застройки.

История вопроса такова. Некогда на этом месте находился военный, а затем гражданский аэродром. После его застройки в 60-е годы на углу улиц Советской и Кожара сформировался сквер. Причем, значительную часть деревьев тут высадили сами жители. Здесь привыкли гулять мамы с колясками, зимой дети катались на санках с невысоких горок. И вот в сентябре 2017 года стало известно — деревья собираются вырубить, а на их месте построить «таун хаус» с парковками и торговыми заведениями.

Это решение городских властей вызвало шквал возмущения. На улице Кожара прошло собрание жителей, выступающие говорили, что лягут под бульдозеры. Была создана инициативная группа и начат сбор подписей под обращением к властям. Протест жителей поддержала Белорусская партия «Зеленые» и общественная инициатива «Наш дом».

Жители протестовали, власти не уступали. Но после выступления Лукашенко, в котором он раскритиковал действия местных администраций по сносу деревьев и заявил, что «от Гомеля до Минска СМИ пишут», проект строительства у «Туриста» был сразу же заморожен. Можно сказать, что «счастливо сошлись звезды»? На самом деле, эта реакция была ответом на сильнейший общественный резонанс и многочисленные протестные выступления граждан в Минске, Гомеле и других городах.

Однако положение оставалось подвешенным. Сквером территория у «Туриста» признана не была и по-прежнему подлежала застройке. Началась долгая позиционная борьба за официальное признание этой территории сквером. На сторону населения стали и некоторые должностные лица. Активисты инициативной группы, студенты и некоторые предприятия высадили здесь новые саженцы. Как раз в это время «БелНИИПградостроительства» занялся в Гомеле составлением схемы озеленения. Его специалисты приезжали в наш город и провели массовую встречу с жителями. Однако чаша весов долго колебалась. Более того — власти все время подтверждали, что часть сквера все равно будет застроена.

Что же позволило решить вопрос в пользу жителей и деревьев? И действительно ли это можно считать окончательной победой?

«Зеленые услуги» сквера на 350 тысяч

Один из координаторов движения в защиту сквера Светлана Гольдаде говорит:

— Окончательной точкой станет только утверждение схемы озеленённых территорий общего пользования всех районов города Гомельским горисполкомом. Перед этим необходимо также провести общественные обсуждения экологической оценки этой схемы. Поэтому пока я бы не стала употреблять столь высокий термин, как «победа».

Но сам факт внесения разработчиком «БелНИИПградостроительства», по обращению Гомельского горисполкома, всей территории общего пользования у гостиницы «Турист» в схему озеленения — безусловно хороший результат. Ведь именно за это горожане ратуют с осени 2017 года. И этот результат был достигнут, благодаря неравнодушию, настойчивости и уверенности защитников сквера, а также поддержке гомельчан, живущих в других районах. Против уплотнения высказались люди разных профессий, должностей и возраста, перечислить всех участников инициативы не хватит места. Огромное спасибо всем! Вместе — мы сила. Зеленый город — это то, что всегда отличало Гомель, и мы всегда этим гордились. Мы все несем ответственность за то, что оставим следующим поколениям.

По словам экс-мэра Гомеля Светланы Гольдаде, благоустройством и озеленением территории занимались не только местные жители. Но и студенты и преподаватели университета имени Скорины, его ректор и депутат Гомельского областного совета Сергей Хахомов, депутат городского Совета, директор ОАО «8 Марта» Сергей Комков, другие депутаты и администрация Центрального района города, начальник Гомельской горрайинспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Голубев, предприятие «Красная гвоздика». Значительная часть новых посадок была произведена за счет добровольных пожертвований жителей домов, расположенных рядом со сквером.

Собеседница говорит:

— И ещё один интересный момент. Сотрудниками и студентами биофакультета ГГУ была произведена стоимостная оценка экосистемы у гостиницы «Турист». Это и поглощение диоксида углерода, и защитные свойства деревьев и кустарников по поглощению пыли и загрязняющих веществ из воздуха. Так вот, зеленые насаждения в нашем сквере оказывают «экологических услуг» населению города на сумму 340 — 350 тысяч рублей в год. И это не считая выработки кислорода и рекреационных функций.

И вот мы были услышаны, и это внушает надежду. Но без СМИ включить большое количество горожан в борьбу за сохранение сквера было бы гораздо сложнее. Если мне не изменяет память, первый материал о гражданской инициативе по защите сквера появился в «Сильных новостях» в начале сентябре 2017 года. И это был информационный прорыв. Сообщал о нас также «Зеленый портал», и другие СМИ. Сюжет программы «Времечко» о противостоянии вокруг сквера вышел в эфир 28 сентября. 3 октября 2017 года на рабочем совещании Лукашенко выразил собственное отношение к вопросам необоснованной вырубки и уплотнительной застройки. Был упомянут и город Гомель. Его комментарий по данному поводу, что называется, разошелся на цитаты. После этого желающих написать о нашей ситуации, в том числе и в государственных СМИ, стало гораздо больше.

Жители микрорайона верят, что после прохождения всех оставшихся процедур сквер будет полностью «узаконен» и навсегда останется достоянием гомельчан.