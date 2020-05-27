COVID-19 свирепствует Брестской и Гродненской областях: еще 10 смертельных случаев 1 27.05.2020, 11:40

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иллюстрационное фото Reuters

Новые очаги появились в школах, больницах и на предприятиях.

Читатели из Брестской и Гродненской областей сообщают о новых очагах Covid-19. Заражение распространяется по школам и гимназиям в Бресте, Гродно, Кореличах, Пружанах, Пинске, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Брест, 6-я поликлиника. Медсестра эндокринолога на больничном с подтвержденным Сovid-19", - сообщает сотрудник.

"Брест, средняя школа №5. У ученика 8-го класса подтвержден Covid-19", - пишет читатель канала.

"Вспышка Covid-19 в Бресте на предприятии "Брестжилстрой", - пишет один из сотрудников.

"В Каменецкой ЦРБ в стоматологическом кабинете две медсестры с подтвержденным коронавирусом", - сообщает подписчик канала.

"Пружаны, средняя школа №1. У трех учеников и у одной учительницы подтвержденный "ковид". Карантина нет. У сотрудников мазки никто не брал", - пишет читатель канала.

"В Столинском районе Брестской области зарегистрированы новые случаи. Много заболевших за сутки в деревне Ольшаны. В городе Давид-Городок тоже есть заболевшие, три смертельных случая. В городе Столин тоже очень много заболевших, семь смертельных случаев", - сообщает подписчик канала.

"Пинск. У ученика из школы №10 папа - фельдшер, находится на самоизоляции, мама - в декрете. Дети посещали школу с подтвержденным анализом", - пишет читатель канала.

"В Барановичах в кинотеатре "Октябрь" заболели оба кассира платных туалетов", - пишет читатель канала.

"В Новогрудке на предприятии ООО "ПровитБел" за вчерашний день выявлены около 10 человек с Covid-19. Работники массово уходят в отпуска за свой счет, особенно управленцы. Предприятие почти парализовано", - сообщает подписчик канала.

"25 мая в Кореличах Гродненской области взяли тесты как минимум у 11-и семиклассников, все являлись контактами первого уровня. Результаты тестов еще не известны", - пишет читатель канала.

"Гимназия №6 в Гродно. Несмотря на то, что есть больной с коронавирусом, дети продолжают посещать зараженную школу. Круг контактов не устанавливался. В школе дезинфекцию не проводили", - сообщает подписчик канала.

"Гродно, средняя школа №40. Двое детей с подтвержденным Covid-19, в 3 и 8 классах", - пишет читатель канала.

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