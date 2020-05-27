«За перемены стоять не страшно»: «Стоп таракан!» звучит в Барановичах 2 27.05.2020, 11:51

1,529

Фото: Станислав Коршунов / TUT.BY

Как жители города часами стояли в очереди, чтобы подписаться за Тихановских.

Около 1500 подписей собрали 26 мая в Барановичах на пикете за выдвижение жены блогера Сергея Тихановского Светланы кандидатом в президенты, сообщает tut.by.

Члены инициативной группы собирали подписи на площадке возле городского фонтана между зданием кинотеатра «Октябрь» и Барановичским горисполкомом. Пикет стартовал с локального скандала. Едва члены инициативной группы расставили столы, как к ним подбежал мужчина в пиджаке, который представился управляющим делами Барановичского горисполкома Андреем Семашко.

— 15 мая было принято решение Барановичского горисполкома о том, что на расстоянии менее 50 метров проводить…, — начал объяснять чиновник, держа в руках лист с текстом того самого решения.

— А где он вообще, — уточнил расположение горисполкома видеоблогер Сергей Тихановский, который является главой инициативной группы по выдвижению супруги в президенты.

— Вот он… Пожалуйста, за елкой, — показал за елку Андрей Семашко.

Елка была близко. Горисполком тоже недалеко. Никто с линейкой не ходил, расстояние не мерил. Сторонники Тихановской просто отодвинули столы метров на 20 дальше. Минивэн с большим «тапком» на крыше, который стоял на парковке перед горисполкомом на расстоянии менее 50 метров, никто не перепарковал — к нему претензий не было.

В 17.00 начался сбор подписей. У трех столов мгновенно выстроились длинные очереди. Одна колейка огибала городской фонтан, другая стремилась добраться до ступеней кинотеатра «Октябрь», третья подпирала остановку. Люди были в масках и старались соблюдать дистанцию (объективно — получалось не у всех).

— Вы не знаете, у кандидата Лукашенко пикеты есть? — интересуется у Сергей.

— У «Белой Руси» за него есть.

— Говорят, он уже насобирал много, а я нигде не вижу, чтобы за него собирали подписи и стояли очереди. Вот мы несколько тысяч насобирали всего, а очереди у нас везде стояли. А у него нет очередей, но 200 тысяч подписей…

На этих словах Сергей с микрофоном «нырнул» в народ.

Кандидата в кандидаты Светланы Тихановской на пикете нет. Она — технический кандидат. По сути это кампания Сергея Тихановского. Его инициативную группу, напомним, ЦИК не зарегистрировал, поэтому блогер стал руководителем инициативной группы супруги. Собирать 100 тысяч подписей группа Светланы Тихановской не планирует, стратегия блогера — бойкот выборов, «если в них будет участвовать Лукашенко, а голоса считать — Ермошина».

«За перемены стоять не страшно»

Одними из первых свои подписи Светлане Тихановской отдали подписчики канала «Страна для жизни», которые полтора месяца назад встречались с Сергеем на стриме на этом же самом месте. Людей тогда собралось немного, пару десятков. Среди них была и жительница Барановичей Татьяна. В апреле она на камеру поблагодарила видеоблогера за его гражданскую позицию:

— Вы сваімі стрымамі ўсю краіну паднялі.

Сегодня Татьяна в числе первых подписалась за Светлану.

— У той раз я прыйшла таму, што…, — начала отвечать на наш вопрос Татьяна, но ее прервала дочь Богуслава.

— Я не поняла, — уточнила серьезная второклассница на велосипеде, — где Тихановский? На кого я сюда приехала?!

Оказалось, что Сергей в метре от девочки. Увидев спину своего кумира, Богуслава растаяла: уголки рта девочки поплыли вверх, ножки ударили по педалям — и девочка поехала рассматривать блогера со всех ракурсов.

— Апошнім разам я прыйшла менавіта таму, што ён мяне ўсхваляваў сваёй шчырасцю, — продолжила Татьяна. — Зараз я бачу, што людзей прыйшло многа. Людзі сапраўды прачнуліся. Можа, каранавірус даў нам час пасядзець, паразважаць. Людзі пабачылі, што было ў Менску на Камароўцы, — і зараз у кожным горадзе будзе падтрымка.

— Простите, здесь за Тихановского подписи собирают? — обратилась к Татьяне девушка лет 25.

— Так, за Ціханоўскую, — поправила Татьяна

Наталья пришла на пикет с мужем и сыном. Мальчик сидел в коляске, пока члены инициативной группы переписывали паспортные данные мамы.

— Я за Тихановским давно слежу. Так как его не получится поддержать, будем поддерживать его жену. На канал «Страна для жизни» я подписалась две недели назад. До этого даже не знала о нем. А потом втянулась. То, что он говорит, мне нравится. Надеюсь, что это сбудется. Потому что обещать все могут, — рассказала Татьяна.

— Из других кандидатов на кого-то обратили внимание?

— Нет. Только за ним слежу.

Жительница Барановичей Елена раньше за избирательными кампаниями не следила, подписи нигде не ставила, программы не читала, не интересовалась, желания проголосовать не имела. Пикет Тихановского для нее — первый опыт участия в политической жизни страны.

— Я давно на него подписана. Мне кажется, он честный человек. Показывает людям, как выглядит на самом деле жизнь не в столице. Я под его видео очень эмоциональные комментарии оставляю часто. О пикете в Барановичах узнала сегодня. Подумала, что обязательно поставлю подпись. Съездила после работы домой за паспортом — и сюда, — объяснила женщина.

Публика приняла Сергея тепло. Стоило ему остановиться, как вокруг сразу собиралась толпа из желающих сфотографироваться. Селфи с ютьюб-знаменитостью сделала и жительница одной из деревень Барановичского района Марина, которая приехала на пикет с супругом Виктором. Около 17.30 они стояли где-то в хвосте самой длинной очереди — той, что почти упиралась в остановку.

— Очередь не пугает? — поинтересовались у Марины.

— Нет. За перемены стоять не страшно. Мы приехали сюда отдать свои подписи за перемены, чтобы наши дети жили в достатке. Я всегда смотрю стримы Сергея. Каждый день от начала и до конца. Я горжусь, что есть в нашей стране такие мужчины. Я первая стала смотреть, а потом подсадила мужа, сестру, всех.

— А что нравится?

— Прямота, честность, — ответил за супругу Виктор.

Из Гродненской области на пикет в Барановичи приехали три подруги среднего возраста. Где живут — не признались, намекнули, что в 100 километрах от Барановичей и в 200 от Гродно. Поэтому и не стали ждать приезда Сергея в их областной центр — сюда ближе. Все трое — подписчицы его блога.

— Если люди задумаются, посмотрят на нас и поддержат друг друга, то что-то поменяется, — разоткровенничалась самая смелая из троицы — Марина. — Нам должно быть стыдно бояться. Мы должны сделать все, чтобы наши дети жили лучше.

За два с половиной часа сбора подписей очереди на площадке у кинотеатр «Октябрь» уменьшились не сильно. Марина, которая в 17.30 сделала селфи с Сергеем в хвосте колейки, к 19.30 только-только прошла середину.

— Не устали?

— Устала, — призналась Марина.

— Стоило того?

— Конечно!

По оценке Сергея Тихановского, в Барановичах удалось собрать около 1500 подписей. В пятницу пикет-встреча запланирована в Гродно, в субботу — в Лиде, в воскресенье — в Бресте.

— Дальше будем смотреть. Хотим и в Могилев, и в Гомель, и в Мозырь заехать. Как сложится — не знаю, — пояснил Сергей.