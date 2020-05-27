Гигантские алмазы: ученые раскрыли тайну астероидов, которым миллиарды лет 27.05.2020, 11:56

2,725

Особенность двух небесных тел позволила астрономам сделать поразительное открытие.

Солнечная система появилась около 4,5 миллиардов лет назад, когда объединился гигантский диск из камней, газа и пыли. Напоминают об этих событиях астероиды. Два из них помогли ученым узнать, что произошло в космосе миллиарды лет назад, сообщает cheltv.ru.

Астероиды Рюгу и Бенну – крошечные в масштабах вселенной: Рюгу чуть больше километра в поперечнике, а Бенну – в два раза меньше. Находятся они от Земли на расстоянии 280 миллионов километров. Предполагается, что образовались эти камни в результате столкновения в поясе астероидов, и, возможно, застали зарождение нашей планеты.

Ученые обнаружили, что оба астероида напоминают ромбы или алмазы. Форма получилась, вероятно, из-за гравитации и вращения. Камни стали притягивать к себе маленькие валуны, которые «карябали» кратеры, а потом стали накапливаться на экваторах и создали выпуклости, из-за чего астероиды теперь напоминают бриллианты.

Эта особенность позволила ученым сделать поразительное открытие. Возможно, кратеры на Рюгу и Бенну появились более одного миллиарда лет назад, то есть они старше, чем предполагалось ранее.

Помогли в исследовании и крупные валуны на поверхностях астероидов. На каждом из них по несколько тысяч крупных камней, а самый большой – 160 метров в поперечнике. Причем, многие валуны на разных астероидах очень похожи друг на друга.

Более подробное исследование состава этих камней, к которому ученые только готовятся, может больше рассказать о времени, когда появилась Солнечная система.

Интерес исследователей подогревает факт того, что некоторые валуны на астероидах – хрупкие, треснувшие и ломкие и напоминают цветную капусту. Предполагается, что это – результат нагрева Солнца.