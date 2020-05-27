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Гигантские алмазы: ученые раскрыли тайну астероидов, которым миллиарды лет

  • 27.05.2020, 11:56
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Гигантские алмазы: ученые раскрыли тайну астероидов, которым миллиарды лет

Особенность двух небесных тел позволила астрономам сделать поразительное открытие.

Солнечная система появилась около 4,5 миллиардов лет назад, когда объединился гигантский диск из камней, газа и пыли. Напоминают об этих событиях астероиды. Два из них помогли ученым узнать, что произошло в космосе миллиарды лет назад, сообщает cheltv.ru.

Астероиды Рюгу и Бенну – крошечные в масштабах вселенной: Рюгу чуть больше километра в поперечнике, а Бенну – в два раза меньше. Находятся они от Земли на расстоянии 280 миллионов километров. Предполагается, что образовались эти камни в результате столкновения в поясе астероидов, и, возможно, застали зарождение нашей планеты.

Ученые обнаружили, что оба астероида напоминают ромбы или алмазы. Форма получилась, вероятно, из-за гравитации и вращения. Камни стали притягивать к себе маленькие валуны, которые «карябали» кратеры, а потом стали накапливаться на экваторах и создали выпуклости, из-за чего астероиды теперь напоминают бриллианты.

Эта особенность позволила ученым сделать поразительное открытие. Возможно, кратеры на Рюгу и Бенну появились более одного миллиарда лет назад, то есть они старше, чем предполагалось ранее.

Помогли в исследовании и крупные валуны на поверхностях астероидов. На каждом из них по несколько тысяч крупных камней, а самый большой – 160 метров в поперечнике. Причем, многие валуны на разных астероидах очень похожи друг на друга.

Более подробное исследование состава этих камней, к которому ученые только готовятся, может больше рассказать о времени, когда появилась Солнечная система.

Интерес исследователей подогревает факт того, что некоторые валуны на астероидах – хрупкие, треснувшие и ломкие и напоминают цветную капусту. Предполагается, что это – результат нагрева Солнца.


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