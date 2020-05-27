В Борисове от пневмонии умер уже третий медик 27.05.2020, 11:59

1,308

иллюстрационное фото «Наша Ніва»

Смерть произошла на следующий день после госпитализации.

Владимир Фролов работал санитаром в бригаде скорой помощи в Борисове. 18 мая он был госпитализирован с подозрением на инфаркт, а на следующий день умер в реанимации. Оказалось, что причиной смерти стала пневмония. Коллеги считают, что санитар был болен COVID-19, передает «Радыё Свабода».

60-летний Владимир Фролов проработал на станции скорой помощи в Борисове более 20 лет. Сначала как водитель, а в последние годы – санитаром. Об этом рассказал знакомый Владимира, медик центральной районной больницы в Борисове.

Во время эпидемии коронавируса Владимир работал в бригаде, которая перевозила пациентов на машинах скорой помощи. Тех, у кого был подтвержденный COVID-19, его бригада не перевозила. Однако это не исключает возможного контакта с зараженными коронавирусом, считает медик из Борисова.

«Медики из таких бригад иногда меньше заботятся о своей безопасности, поскольку считается, что у них меньше риск попасть на пациента с коронавирусом, - сказал борисовский медик. - Но это все еще опасно».

По его словам, Владимир заболел 18 мая. В тот же день он был госпитализирован с подозрением на сердечный приступ. В тот же день его положили в реанимацию. На следующий день санитар умер.

Смерть санитара была подтверждена руководством станции скорой помощи центральной районной больнице в Борисове. По словам начальника, Фролов умер от инфаркта.

Как стало известно позже, в свидетельстве о смерти Владимира Фролова указывается, что причиной смерти стал синдром респираторного расстройства, вызванный двусторонней пневмонией. При этом коллеги считают, что у Владимира Фролова также был коронавирус.

«Неизвестно, делали ли ему тест вообще, - сказал сотрудник больницы. - Мое мнение, это был коронавирус. Очень высокая вероятность. От обычной пневмонии люди не умирают на следующий день».

В качестве доказательства того, что у санитара мог быть коронавирус, медик приводит тот факт, что вскрытие тела Владимира делали не в Борисове, а в Минском областном морге. Туда обычно отвозят покойников, которые либо точно умерли от коронавируса, либо с подозрением, что это так.

Это третья смерть медика в центральной районной больнице Борисова во время эпидемии коронавируса. 8 апреля умер фельдшер скорой помощи Василий Липинин, 16 мая - медсестра Татьяна Коваленок. У обоих был подтвержденный коронавирус.

В Борисовском районе под лечение больных пневмонией и COVID-19 перепрофилировали две больницы - городскую больницу №2 и участковую больницу в селе Лошница. Всего около 500 коек. Также часть пациентов направляют в больницы Жодино и Крупок.