Homo minzdravus 27.05.2020, 12:16

Фото: tut.by

В японском оригинале у каждой обезьяны есть имя.

Еще 1 апреля представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев заявил, что местный Минздрав должен улучшить информирование граждан о ситуации с коронавирусом в стране. «Население должно иметь полную информацию о рисках и о том, как ситуация развивается и какие меры принимаются. Недостаток информации может спровоцировать страх», - подчеркнул он, пишет «БелГазета».

Минздрав поначалу хотя бы частично прислушивался к рекомендациям ВОЗ, регулярно проводя стримы и брифинги для журналистов, где те могли задавать любые вопросы.

Однако 13 апреля, в очередной раз назвав эпидемию COVID-19 «психозом», Лукашенко пообещал, что «никто от коронавируса в нашей стране не умрет». После этого информационная политика Минздрава начала скукоживаться.

Последняя пресс-конференция, где журналисты могли задавать вопросы, состоялась 17 апреля. На брифинге 24 апреля задавать вопросы уже не разрешили. Замминистра Елена Богдан выступила с небольшим заявлением, отметив, что ситуация с коронавирусом контролируемая - и с тех пор министерство замолчало чуть менее чем полностью.

За время, прошедшее с начала эпидемии, журналисты не раз возмущались информационной политикой Минздрава, от которого добиться данных порой труднее, чем выпытать военную тайну у Штирлица. Неудивительно, что такая политика нашла отражение в народном творчестве.

20 мая в Бресте, на одном из домов по улице Интернациональной, появилось саркастичное граффити, посвященное Минздраву: аллюзия на всемирно известное японское панно. На рисунке были изображены три хрестоматийные обезьяны, закрывающие лапами глаза, уши и рот: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу».

В японском оригинале у каждой обезьяны есть имя: «не видит» Мидзару, «не слышит» Кикадзару, «не говорит» Ивадзару. На брестском граффити перед обезьянами стоят таблички с именами высокопоставленных чиновников Минздрава.

Кто автор граффити, неизвестно. Через несколько часов после того, как фото рисунка разлетелось по соцсетям, изображение было удалено со стены. Если бы так же легко можно было справиться и с игрой Минздрава в молчанку, белорусы чувствовали бы себя гораздо уютнее в это неуютное время.