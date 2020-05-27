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Польша собирается полностью отказаться от российского газа c 2022 года

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  • 27.05.2020, 12:24
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Польша собирается полностью отказаться от российского газа c 2022 года
Фото: ShutterStock

Страна возлагает большие надежды на газовый терминал в Свиноустье.

Российский газ на сегодня покрывает около 60% внутреннего спроса на это сырье в Польше. Об этом заявил председатель Польской нефтегазовой компании (PGNiG) Ежи Квецинский, пишет nv.ua.

По словам Квецинского, еще четыре года назад этот процент составлял 87%.

Председатель PGNiG подчеркнул, что Польша хочет независимости от российского газа. С этой целью, в частности, развивает газопорт СПГ в Свиноустье.

Сегодня мощность терминала имени Леха и Марии Качинских составляет 5 млрд кубометров, что удовлетворило бы четверть внутренних потребностей Польши. Развитие объекта позволит импортировать почти 8,5 млрд кубометров газа в год.

Квецинский напомнил, что в польский газопорт поступает газ, в частности, из Катара и США. После 2022 года польская экономика должна полностью освободится от поставок газа из России.

Как сообщалось, 26 мая полностью прекратились транзитные поставки российского газа по газопроводу Ямал-Европа по территории Польши. Это связано с завершением долгосрочного контракта на использование польского участка.


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