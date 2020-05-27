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Минские детские сады и учебные заведения стали очагами COVID-19

  • 27.05.2020, 12:35
  • 2,784
Минские детские сады и учебные заведения стали очагами COVID-19
иллюстрационное Фото

Однако карантин вводить не спешат.

О новых очагах COVID-19 в детских садах и учебных заведениях в Минске сообщает Telegram-канал "Баста!". Заражение обнаружено в школах №197 и №104, а также в Минском государственном профессионально-техническом колледже кулинарии.

"Минск, детский сад №215 в военном городке в Уручье. В пятницу у мальчика из 8-й группы подтвердили коронавирус. Его сестра в 6-й группе этого же сада. Родителей других групп даже не проинформировали. Сад работает в обычном режиме", - пишет читатель.

"Минск, школа №197. Детям сообщили, что есть подтвержденные "ковиды" в одном из 9-ых классов. Некоторых предметов нет, так как учителя болеют", - сообщает подписчик.

"Очаг коронавируса в Минске в школе №104. Подтвержден диагноз у мамы девочки из 1-го класса, девочка ходила в школу, мазки взяли, но школа работает в штатном режиме", - пишет читатель.

"Преподаватель в Минском государственном профессионально-техническом колледже кулинарии заболела "короной", целая группа - контакты первого уровня", - сообщает подписчик.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


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