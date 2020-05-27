«Грызли мерзлую воду, но обломали врага»: как «киборги» воевали за Украину 4 27.05.2020, 12:41

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242 дня героизма и мужества украинских воинов.

26 мая 2014 года навсегда врезалось в память украинцев – прошло ровно шесть лет с того дня, когда начались бои за донецкий аэропорт.

Эту дату принято считать началом обороны ДАП, которая стала примером невероятного мужества украинских воинов-"киборгов".

Подробнее об обороне аэропорта – в материале obozrevatel.com.

242 дня героизма и мужества украинских воинов

В ночь на 26 мая 2014 года российская группировка вошла в аэропорт "Донецк" и заняла часть помещений.

Нашим военным поставили ультиматум: сложить оружие и сдаться. Этого, конечно, не произошло. Начался бой.

В медиацентре СНБО тогда заявили, что подразделения армейского спецназа при поддержке боевой авиации нанесли удар по террористам, пытавшимся взять под контроль международный аэропорт "Донецк". Была задействована штурмовая и армейская авиации, проведена высадка десанта.

Трое наших воинов тогда получили ранения, а оккупанты потеряли около 50 убитыми. Силы АТО взяли под контроль аэропорт.

Украинские военные удерживали старый и новый терминалы аэропорта, опорным пунктом сил АТО был поселок Пески – через него защитникам аэропорта поставляли провизию и боеприпасы, осуществлялась ротация. В этом же поселке была развернута и артиллерия огневой поддержки.

Оккупанты систематически штурмовали терминалы, занимая новые позиции, теряя их и снова готовя штурмы. Вследствие боев разрушалась инфраструктура аэропорта – в декабре 2014 года был сильно разбит старый терминал, а 13 января 2015 года окончательно упала диспетчерская башня, которую удерживали украинские воины.

20 января 2015 года оккупанты взорвали новый терминал, бетонные перекрытия и потолок во многих секциях обвалился прямо на украинских защитников.

22 января 2015 года уцелевшие воины вышли из терминала, однако часть раненых попала в плен.

Бои за донецкий аэропорт были одними из самых ожесточенных в войне на востоке Украины. Оборона ДАП длилась 242 дня – с мая 2014-го до 22 января 2015 года.

Защищая донецкий аэропорт, погибли 100 украинских военных.

"Пацаны, а вода жидкая есть?"

"Киборг" Олег Гервас служил в 90-м батальоне 81 бригады (Десантно-штурмовые войска). Был одним из тех несломленных воинов – защитников ДАП, которых назвали "киборгами".

В 90-й батальон попал вместе с самыми обычными парнями-добровольцами, которых собрали по военкоматам.

"У нас собралась очень пестрая компания. Я до войны был сварщиком, "Север" и "Шрам" – бухгалтерами, у Паши Туки был какой-то бизнес. Егери, охранники, сторожа... А еще был очень верующий – прихожанин протестантской церкви. Но для него защищать свою страну – это правильно, и он пошел воевать", – рассказал Олег.

Говорит – об армии, а тем более о войне, толком и представления не было.

"Я отслужил "срочку" в 2001 году, но тогда такая армия была... Главное – солдата загонять, чтобы приносил какую-то выгоду. Нас больше использовали на различных работах. И вот то, что нам дали на полигоне в Житомирской области перед отправкой на Донбасс – нам очень пригодилось", – добавил Гервас.

Сказать, что в ДАПе было трудно – это ничего не сказать. Постоянные обстрелы и пробирающий до костей холод. Вода и еда – на вес золота.

"Нормально приготовить еду, конечно же, не было возможности. Развести костер – враг засечет через тепловизор. Потому – консервы и галеты. Замерзшую консерву подогреешь в углу на таблетке сухого спирта – вот и вся еда.

Когда приехали в ДАП, это ноябрь 2014-го, нас сразу спросили: "Пацаны, вода жидкая есть?" Мы даже сначала не поняли. А она просто замерзала.

Воду в железной кружке грели – вернее, растапливали лед. Бывало, что и грызли замерзшую", – вспоминает "киборг".

Еще была коробка витаминов "Ревит". Воды попил, витаминок погрыз... А пару раз попался спецпаек, в нем был шоколад и изюм – это было уже "по-богатому".

"Киборг" получил тяжелое ранение и контузию непосредственно на метеовышке донецкого аэропорта. "6 декабря 2014 года нас "поздравили с праздником". Когда вывозили с вышки, была неразбериха, и я оказался в новом терминале ДАП. Там немного пострелял и только 7-го декабря меня вывезли в Пески. Война, всякое бывает", – вспоминает он.

Но и спустя годы Олег говорит, что ни о чем не жалеет.

Я – этнический русский с корнями в Балтии, но Украина – моя страна. Я был готов умереть. Да мы все понимали, что нас могут убить. Но я ни о чем не жалею.

"Киборг" верит, что и спустя десятилетия люди будут помнить о подвиге защитников ДАП, несмотря на попытки "реваншистов" переписать историю.

"Наши воины "обломали" оккупантов"

Генерал-майор Олег Микац (начальник штаба – первый замкомандующего ОК "ЗАПАД") в 2014 году командовал 93-й ОМБр, которая вместе с другими подразделениями Вооруженных сил Украины, добровольцами держали ДАП.

Микац рассказал что, благодаря защитникам аэропорта, оккупанты не смогли продвинуться дальше по Украине.

"Если бы наши воины не удерживали аэропорт, то оккупанты двигались бы дальше по Донецкой области и выходили на границу других областей Украины", – отметил генерал-майор.

Однако все планы российских оккупантов оказались просто фантазиями, а их атаки были разбиты о донецкий аэропорт. Они "обломались"

Также Микац убежден, что героическая оборона ДАП дала возможность окрепнуть Вооруженным силам Украины.

"Получилось провести следующие волны мобилизации, подготовиться, восстановить вооружение и подтянуть артиллерию. За это время наши Вооруженные силы окрепли, люди обучились и были готовы достойно давать отпор российским войскам", – добавил он.