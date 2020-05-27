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Бабы еще нарожают?

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  • Леонид Гозман
  • 27.05.2020, 12:50
  • 5,085
Бабы еще нарожают?
Леонид Гозман

Ситуация с эпидемией в России, по-видимому, ужасная.

Не то удивляет, что 24 июня будет парад – давно обещано и символично. Штандарт Гитлера к подножью Мавзолея бросали в 1945 ровно в этот день. Сейчас, наверное, построят мавзолей Путина – не труднее картонного Рейхстага имени Шойгу – и будут бросать к нему штандарты Коронавируса и флаги стран НАТО. Всех их Путин победил. И дальше побеждать будет.

А удивляет, почему Бессмертный полк – стихийное выражение патриотических чувств — президент назначает на День Военно-морского флота в июле? Он же всегда – сразу после парада. Причем, голосование – главное, ради чего все и затевается — и вовсе пока не назначил. Это абсолютно нелогично, противоречит замыслу.

Я вижу только одно объяснение. Ситуация с эпидемией в стране, по-видимому, ужасная. Путину, конечно, докладывают не все – каждый губернатор пытается показать, как эффективно он выполняет приказ президента о срочном прохождении пика — но и того, что доложили, оказалось достаточно. Потери среди военных – среди тех участников парада в Москве и в других городах, которым будет суждено заразиться и даже умереть — они надеются скрыть. Армия, все-таки.

Жертв же среди гражданских участников празднеств – а на Бессмертный полк выходят не только по разнарядке, но и сами – похоже, прогнозируется так много, что замолчать это, особенно в мегаполисах, не получится.

Они побоялись жуткого скандала, прямых обвинений в убийствах, и вынуждены были отступить – перенести все это на более поздний срок. А молодых парней, которые так красиво пройдут по главным площадям наших городов, и станут жертвами начальственных «понтов» и желания несмотря ни на что сохранить власть, им не жаль. Расходный материал.

Жаль, не верю я в Бога. Верил бы — знал, что гореть отцам-командирам в аду.

Леонид Гозман, «Эхо Москвы»


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