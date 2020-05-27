Найден способ измерения сознания 3 27.05.2020, 13:12

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Это открытие может иметь огромное значение для лечения коматозных пациентов.

В своем пресс-релизе, ученые сообщили, что предлагают «надежный способ определить уровень сознательного возбуждения, подключаясь к небольшой области мозга, а не ко многим его частям». Эта работа также говорит о том, что существует четкий признак сознательного возбуждения, который не зависит от конкретных внешних стимулов, пишет «Популярная механика».

Группа исследователей обнаружила отчетливые неврологические сигналы в бодрствующих и обезболенных мухах. Насекомые имели различные, поддающиеся количественному измерению уровни сознания, которые можно было уловить в нейронных записях.

По существу, сложность нейронных сигналов мух была связана с уровнем их сознательного возбуждения. У бодрствующих мух мозговая активность была более сложной, чем у тех, кто находился под наркозом. Как раз эти сигналы могут послужить новой основой для будущих исследований.

Зондирование человеческого сознания значительно сложнее, чем у мухи — мозг насекомого имеет 100 000 клеток, а человеческий мозг — 86 миллиардов. Однако исследователи надеются, что их работа сможет быть расширена и на людей.

Если этот метод сработает на людях, он может дать врачам новый способ исследовать мозг невосприимчивых пациентов. «Это главная проблема в неврологии. Крайне важно различать невосприимчивых вегетативных пациентов и тех, кто страдает от состояния, в котором пациент остается в сознании, но не может двигаться или общаться вербально из-за полного паралича», — комментируют ученые.