Андреа Бочелли переболел COVID-19 и стал донором плазмы 1 27.05.2020, 13:06

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Известный тенор не сообщал о болезни из уважения к тем, кто переносил ее сложнее.

Итальянский певец Андреа Бочелли заявил о том, что в марте переболел COVID-19. На своей странице на Facebook он рассказал, что болезнь протекала у него в легкой форме, пишет zn.ua.

"Из уважения к тем, у кого заражение коронавирусом проходит в более тяжелой форме, я решил не делиться этими новостями. И, конечно, я не хотел беспокоить своих фанатов и хотел защитить приватность моей семьи", - признался тенор.

По словам Бочелли, он полностью выздоровел в конце марта. "Получив возможность сдать кровь, чтобы помочь найти лекарство от COVID, я сразу сказал "да". Скромный – но фундаментальный – жест, с помощью которого я хочу сыграть свою маленькую роль", - добавил певец.

Как сообщает агентство ANSA, заражение коронавирусом диагностировали у Бочелли 10 марта. Заболели также его жена и двое детей. По словам самого певца, болезнь протекала у него в легкой форме, сопровождалась повышением температуры, но в остальном протекала бессимптомно.

Италия стала одним из эпицентров распространения коронавируса в Европе. По состоянию на 27 мая она занимает шестое место в мире по количество заразившихся, там COVID-19 диагностировали у 230555 человек.