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С 1 июня вырастут некоторые тарифы на электричество

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  • 27.05.2020, 13:14
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С 1 июня вырастут некоторые тарифы на электричество

Кого затронут изменения?

С 1 июня вырастут некоторые тарифы на электроэнергию. Это плановое повышение, которое анонсировалось в конце прошлого года. С июня поднимут тарифы для тех, кто обогревает жилье электричеством, — как частные дома, так и жилье в многоквартирных жилых домах, пишет tut.by.

Белорусы, которые хотят обогревать жилье электричеством, могут выбрать один из трех тарифов. Уточним, что речь идет как про жильцов многоквартирных домов, так и про владельцев частных домов. Первый — одноставочный тариф, который действует как на обогрев, так и на все остальные нужды. При этом не нужно устанавливать специальный отдельный счетчик отопления. С 1 января этот тариф повысили до 0,0809 рубля за 1 кВт∙час, а с 1 июня поднимут до 0,0834 рубля за 1 кВт∙час (он будет действовать до конца этого года). К примеру, если расходовать 350 кВт∙час в месяц, то до подорожания к оплате была сумма 28,32 рубля, а после — 29,19 рубля.

Второй тариф — дифференцированный тариф по двум временным периодам. Как и одноставочный тариф, он действует как на обогрев, так и на все остальные нужды. При этом не нужно устанавливать специальный отдельный счетчик отопления. В период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) тариф с 1 июня будет составлять 0,0584 рубля за 1 кВт·ч, а в остальное время суток — 0,1084 рубля (сейчас — 0,0566 рубля и 0,1052 рубля за 1 кВт∙ч соответственно). Если расходовать 350 кВт∙час в месяц (с 23.00 до 6.00), то до подорожания к оплате была сумма 16,81 рубля, а после — 20,44 рубля.

Третий тариф предполагает установку дополнительного специального счетчика, который считает потраченную электроэнергию на отопление по специальному тарифу. С 1 июня он вырастет до 0,0374 рубля за 1 кВт·ч (до 1 июня — 0,0335 рубля за 1 кВт·ч). Остальная потребленная электроэнергия, в том числе на приготовление еды, стирку, освещение дома, считалась по второму основному счетчику и оплачивалась по одному из существующих тарифов — по объему или времени потребления.


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