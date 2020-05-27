Бобруйские медики дали жару 3 27.05.2020, 13:16

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ФОТО: kp.by

Красивая картинка у пропагандистов БТ не получилась.

Началось все с того, что работники станции скорой помощи, получив расчетные листки за апрель, не увидели сумм, которые своим указом №131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения» велел выплатить им Лукашенко. Руководство станции возразило: начислено, мол, верно, а расчет проводили на основании рекомендаций облисполкома. Медики задумались, что важней, указ или указивки местных чиновников, И решили выяснить это у Лукашенко, пишет «БелГазета».

13 мая сотрудники всех трех городских подстанций отправили коллективное электронное обращение в лукашенковскую администрацию, попросив объяснений, кому и как должны начислять доплаты за работу с коронавирусными больными. 19 мая в Бобруйск приехала комиссия из облисполкома, а на следующий день руководство станции собрало медиков «для разъяснений указа».

На собрании каким-то лихом оказалась и съемочная группа БТ. Увидев, что она «снимает красивую картинку», медики возмутились. Возмущение достигло пика, когда пропагандисты пригласили в кадр двух сотрудников, получивших самые большие надбавки. Недовольство 200 остальных человек пропагандистов не интересовало. Люди начали высказываться об этом в камеру, после чего пропагандисты прекратили съемку и ретировались.

«Приехало телевидение показать, как на скорой помощи в Бобруйске все хорошо. Самое смешное, что снимали на фоне красивого автомобиля Crafter… который стоит во дворе неисправный», - рассказали бобруйские медики порталу tut.by.

21 мая министр здравоохранения Владимир Караник заявил журналистам, что нарушений в доплатах сотрудникам станции скорой помощи выявлено не было.

Любопытно, что в эти же дни похожая история случилась в России. 16 мая работники скорой помощи Армавира обнародовали видео, где рассказали, что не получают доплаты за работу в условиях COVID-19. Но, в отличие от белорусских чиновников, российские власти заняли сторону медиков. Администрация Краснодарского края уволила главврача горбольницы, в структуру которой входит служба скорой помощи, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Задолженность перед медработниками на сумму более RUR200 тыс. была погашена.