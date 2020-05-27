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«Шесть человек уехали в реанимацию, трое – безвозвратно»

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  • 27.05.2020, 13:33
  • 6,254
«Шесть человек уехали в реанимацию, трое – безвозвратно»
Иллюстрационное фото

Белоруска с COVID-19 рассказала, что происходит в больницах Барановичей.

Жительница Барановичей с подтвержденным коронавирусом рассказала Intex-press, как заболела и попала в больницу, что там видела, как ее – носителя вируса – хотели отправить на работу и как она добивалась повторного теста, который в итоге оказался положительным.

«Прочитала вашу статью про девочку, которая стала контактом первого уровня в больнице. И хочу сказать, что очень хорошо понимаю ее маму, потому что сама оказалась примерно в такой же ситуации», – такими словами начала свой рассказ жительница Барановичей Лидия Борисовна, которая позвонила в редакцию Intex-press, чтобы поделиться своей историей и предостеречь горожан от опасности, которую, по ее мнению, многие недооценивают.

История болезни

Лидии Борисовне – 56 лет. Она работает в одном из почтовых отделений города, где, по ее словам, в конце апреля началась настоящая эпидемия.

– Сначала 25 апреля заболел один работник. Потом 29-го слегли еще два оператора, на следующий день еще одна сотрудница до обеда отработала и с температурой ушла домой. А 1 мая температура поднялась у меня. Я позвонила руководству, потому что в отделении оставались только один оператор и я, и сказала, что не могу работать. Но меня попросили утром выйти хотя бы передать дела, – рассказывает Лидия Борисовна.

Несмотря на высокую температуру, она вышла ненадолго на работу, а оттуда на такси поехала в поликлинику. Ей выписали антибиотики и отправили домой. Но женщине становилось хуже, температура не сбивалась, поэтому спустя несколько дней она вызвала «скорую», которая отвезла ее в больницу.

– Я сдала кровь, мне сделали снимок, который показал воспаление с левой стороны. Но врач выписал мне другой антибиотик и отправил к участковому терапевту, – вспоминает Лидия Борисовна.

«Палата была как перевалочная база»

Домашнее лечение не помогало, 8 мая женщина стала задыхаться и вечером снова позвонила в 103. На этот раз ее госпитализировали. Положили в палату с кислородом, сразу капельницу поставили и укол сделали, потому что температура была высокая. А назавтра утром взяли мазок на коронавирус.

– В моей палате лежало пять человек. И практически ни дня кровати не пустовали. Наша палата была как перевалочная база. Клали всех подряд. За четыре дня до моей выписки к нам положили женщину, у которой подтвердился коронавирус, – рассказывает Лидия Борисовна. – За две недели только из моей палаты шесть человек «уехали» в реанимацию, трое, к сожалению, безвозвратно. Кто знает, что у них было? В больнице мне пришлось повидать столько, что этих воспоминаний до конца жизни хватит. Действительность не идет ни в какое сравнение с тем, что нам говорят по телевизору.

Женщина пролежала в больнице до 22 мая. Накануне выписки она узнала, что результат ее теста был отрицательным. Но так как с момента, когда у Лидии Борисовны брали этот тест, прошло много времени и в ее палате перебывало множество самых разных людей, она для собственного успокоения попросила сделать повторный тест, чтобы убедиться, что у нее нет коронавируса и она может возвращаться домой и в коллектив. Но неожиданно женщина получила отказ.

– Нашу палату сначала вел один врач, очень хорошая и внимательная женщина, а потом по какой-то причине его поменяли. И этот новый врач пришел ко мне 22 мая и сказал, что меня выписывают и закрывают больничный. Я попросила сделать мне повторный тест, объяснила, что у меня на работе заболело пять человек, у троих коронавирус подтвердился и я хочу обезопасить себя. Но он сказал, что не видит для этого оснований, – рассказывает Лидия Борисовна.

По словам женщины, как ни пыталась она доказать, что ее просьба – не блажь, что она действительно боится, что может быть больна и может заразить других людей, все было тщетно.

– Большинство врачей сейчас, конечно, совершают героические действия. Не считаясь с собственным временем, они лечат людей, поднимают их на ноги. Но с таким, извините за выражение, «дуболомом», я встретилась впервые, – говорит Лидия Борисовна.

Борьба за тест

После того, как женщина поняла, что все ее уговоры и доводы бесполезны, она решила искать помощи на стороне. Сначала позвонила на «горячую линию» горисполкома.

– После этого ко мне снова пришел доктор, «на беседу», но продолжал гнуть свою линию. Поэтому я ему сказала: не уйду из больницы, пока не сделаете повторный тест. Я хочу обезопасить себя и свою семью, – говорит женщина.

Только после того, как Лидия Борисовна три раза позвонила в Минск на «горячую линию» по коронавирусу, ей сделали экспресс-тест. И он оказался положительным.

– Вот тогда все забегали. Хотели меня даже в другую больницу перевести, долечиваться. Я говорю, вы же мне уже больничный закрывали, на работу отправляли, что вы теперь собираетесь долечивать? – не сдерживает эмоций Лидия Борисовна. – А представьте, если бы я вышла на работу, до которой мне добираться двумя автобусами, домой бы эту заразу притащила, где у меня семья, внук?

Лидию Борисовну в итоге выписали, но больничный ей продлили. Сейчас она находится на самоизоляции (благо, с жильем ей помогли знакомые) и ждет повторного теста, чтобы окончательно выздороветь и вернуться домой к семьей. Однако после того, что ей пришлось увидеть и пережить, ее мировоззрение сильно изменилось.

– Я вообще не люблю жаловаться, потому что сама работаю с людьми и знаю, что всякое бывает. Но когда речь идет о здоровье, не до церемоний. Только потому, что я наступила на горло, мне сделали этот тест. А где гарантия, что кучу других людей так не выписывают? – говорит она. – Своей историей я хочу предостеречь других людей, чтобы они понимали, насколько все опасно. И знали, что если люди сами о себе и своем здоровье не будут беспокоиться, их так и будут выписывать пачками, не сделав или неправильно сделав тесты. И этот «ковид» никогда не закончится.


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