«Вдруг начали болеть, по 10 человек ежедневно добавлялось»: как COVID косит белорусскую армию 1 27.05.2020, 13:57

3,875

Фото: ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Истории военнослужащих из разных частей и гарнизонов.

Как коронавирус затронул белорусскую армию и как от него остерегаться? Осталась ли дедовщина после дела солдата Коржича? Об этом «Радыё Свабода» на условиях анонимности рассказали три «дембеля» и солдат срочной службы, который продолжает служить.

«Вдруг начали болеть. По 10 человек ежедневно добавлялось»

Никита служил механиком релейной связи в 11-й механизированной бригаде, дислоцирующейся в Слониме. Парень демобилизовался несколько дней назад и сам захотел рассказать о ситуации с коронавирусом в своей части.

По словам Никиты, в начале марта у них ввели ограничения, но не связали это с вирусом. Запретили посещения и увольнения, но сказали, что якобы в связи с маневрами. И только где-то через две недели, когда в стране заговорили о первых умерших, на построении объявили, что меры приняты по причине пандемии, — говорит бывший военный.

По словам Никиты, сначала всем рядовым приказали ежедневно посещать медпункт для обследований. Солдаты проверялись, все было спокойно, пока в середине апреля вдруг не начали массово болеть: кашель, насморк, боли в голове. Был ли это коронавирус, Никита не знает. Говорит, что только единицы из заболевших военнослужащих попали в стационар, а остальные продолжали ходить в медпункт за лечением. Какой им ставили диагноз?

«Про коронавирус не слышал. Только о пневмонии. Один солдат из нашей роты пролежал с пневмонией месяц, за ним заболел командир роты — тоже самое. И только потом у одного солдата, из 105 батальона, признали коронавирус и нам об этом сказали. Тогда весь тот батальон отправили на полигон в карантин,а в казарме провели дезинфекцию», — упомянул Никита.

По словам солдата, в конце апреля возле медпункта 11-й мехбригады начали дистанционно специальным инструментом замерять температуру и больше не пускали в медпункт без маски. Между тем болезнь, как следует из наблюдений Никиты, не отступала.

«В каждом батальоне человек по 10 болело, всего дошло человек до 70. но может им пневмонию ставили? Не знаю. Только в конце моей службы точно сказали про еще два случая коронавируса: у подполковника, заместителя командира по тылу, и у его водителя, солдата-„срочника“. Подполковника отправили на самоизоляцию, солдата положили в медроту», — говорит Никита. По его сведениям, все, кто в части заболел коронавирусом, выздоровели.

«Написали пневмонию, а была корона»

Гомельчанин Данила служил в полку связи, его часть размещается в военном городке № 99 в Гродно. По словам Данилы, там примерно 500 военнослужащих и гражданских, работающих в городке по контракту. Из них заболели коронавирусом «человек 20», считает Данила, который признает, что официальных сведений не видел.

«Как об этом узнал? Ведь подразделения с больными поставили на карантин, а тех, кто поправился, направили к нам в батальон. И они рассказывали, как было: что просто написали пневмонию, а была „корона“, врачи им сами говорили», — рассказывает Данила.

Откуда, по мнению Данилы, у них в полку появился коронавирус? Сержант запаса считает, что профилактические меры в части предпринимались с опозданием, к тому же они были ограничены.

«Запретили нам выходить, но ведь офицеры как ходили домой и в город, так и продолжают. Здесь у нас Западное оперативное командование размещается, наших там всегда много, вот и занесли. А что мы общаемся с офицерами — никого не беспокоит. На полу в столовой нарисовали отметины, чтобы сохранять дистанцию 1,5 метра, но какой смысл, если мы в строю ходим плечом к плечу? Показуха», — полагает относительно профилактики в части собеседник.

Данила упомянул, как в Гродно также готовились к военному параду на 9-го мая. Что части, которые должны были участвовать в параде, свозили для репетиций на территорию 6-й бригады, но потом передумали. «Пошло обострение по коронавирусу, и у нас парад отменили, а нам и хорошо», — сказал Данила.

«Каждый военнослужащий прошел через рентген, и у многих нашли пневмонию»

Служба Владимира проходила в Слуцке, в бригаде транспортных войск. Рядовой упомянул, что в марте в его части через рентген проверили всех военных и у многих определили двустороннюю пневмонию.

«Даже у тех, кто не подозревал, что болен», — удивляется Владимир. Таких, По словам Владимира, было «человек 30».

«Тогда даже тестов не делали, мазок не брали», — упомянул Владимир и перечислил симптомы, которые имели его заболевшие друзья: тяжело дышать, повышенная температура, кашель, примерно на неделю пропадает ощущение запахов. Свою уверенность в том, что у них была именно «корона», военный объясняет собственным опытом: его мать, которая живет в Минске и работает на «Кристале», переболела коронавирусом, и у нее были подобные симптомы.

«В результате коронавирус нашли только у одного командира роты и отправили его на изоляцию, а роту — на карантин. Но мы все пересекаемся, включая столовую. Все эти меры предосторожности — видимость», — подытожил ситуацию солдат.

Осталась ли в армии дедовщина?

Молодой человек ответил, что такого явления в прежнем виде у них нет, так как после дела Коржича (рядовой Александр Коржич погиб в Печах в 2018 году. — РС) офицеры навели порядок. «Как игра дедовщина есть. Молодой стоит на «фишке» (на страже. — РС), чтобы «дедушка» ночью кофе мог попить. Стоит скорее добровольно, самому интересно поиграться. Но если кто-то пытается молодого заставить, то достаточно одной жалобы «и против него будет дело», — говорит Владимир и ссылается еще на такой порядок в части: каждую неделю солдаты ходят в баню, где их осматривают медики. «Если есть синяки, то сразу возникнут вопросы — откуда?»

«Деды» утихли, признает Владимир, но отмечает другую проблему: моральный уровень призывников, по его мнению, снизился, и в армию часто попадают те, «кому только дай власть — потом пожалеешь».

В пограничной группе — два случая коронавируса

О том, что коронавирус нашли у пограничников, Свободе рассказал Максим, который служил в пограничной части в Гомеле. По его словам, в Гомельской пограничной группе по меньшей мере два случая коронавируса: сначала заболел медик, потом — офицер из отдела физической подготовки. Но Максим знает еще о трех пограничниках, которые предположительно заболели «короной», но им обозначили двустороннюю пневмонию.

Максим отчасти доволен мерами безопасности, которые были предприняты в Гомельской пограничной группе сразу, как обнаружили коронавирус.

«Срочникам каждые 5-6 часов замеряли температуру, контрактникам тоже. Когда определяли завышенную, то не пускали в часть — сам такое видел. Подразделения сразу расселили по этажам, а до того жили все на третьем этаже. В столовых разделили места приема пищи, интервалы сделали в 20 минут, в течение которых проводят дезинфекцию. Маски с 20 мая заставили всех носить, даже рядовых, а офицеры и раньше надели маски», — говорит бывший пограничник Максим.

В пресс-службе Госпогранкомитета подтвердили, что в Гомельской пограничной группе было 2 случая коронавируса.

«Да, такое было, но в мягкой форме», — сказал пресс-секретарь комитета Антон Бычковский. Общей статистики пограничников, заболевших коронавирусом, Антон Бычковский не привел.

Получить последние сведения о ситуации с коронавирусом в белорусской армии не удалось. Телефон пресс-службы Министерства обороны не отвечал.

По прежним сведениям, случаи коронавируса фиксировались в 72-м учебном центре в Печах, в 83-м инженерно-аэродромном полку в Бобруйске, а также в одной из воинских частей в Слониме.