Cаудовская Аравия потребовала от России новых уступок по нефти 3 27.05.2020, 14:12

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«Перемирие» было сорвано за две недели до июньских переговоров ОПЕК+.

Нефтяное перемирие между Россией и Саудовской Аравии, заключенное после короткой, но разрушительной ценовой войны, подвисло в воздухе.

За две недели до июньских переговоров ОПЕК+, где будет решаться дальнейшая судьба сделки по сокращению добычи нефти, у Москвы и Эр-Рияда снова диаметрально разошлись позиции, пишет finanz.ru.

Россия твердо настроена начать увеличивать добычу нефти с июля, как это предусмотрено апрельским соглашением, рассказали Bloomberg три российских чиновника и двое представителей отрасли.

Согласно договоренностям, с мая по июль страны ОПЕК+ должны сократить добычу почти на 9,7 млн б/с. Затем по плану предполагалось уменьшить объем сокращения добычи до 8 млн б/с до конца 2020 года и до 6 млн б/с до мая 2021-го.

Россия в рамках сделки планировала нарастить добычу на 500 тысяч баррелей в день с июля и еще на столько же с января.

Но этот сценарий не устраивает партнеров по ОПЕК+. Они предлагают не увеличивать поставки еще два месяца, продлив максимально возможные квоты еще до сентября. Ситуацию топ-менеджеры нефтяных компаний обсуждали в среду на совещании с главой Минэнерго Александром Новаком, рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом переговоров.

России, возможно, придется отказаться от изначальной позиции и пойти на уступки из-за давления Саудовской Аравии, сообщил «Коммерсанту» источник в нефтяной отрасли. По его словам, саудиты, сократившие добычу на 1,3 млн баррелей в сутки по сделке и еще на 1 млн - добровольно, недовольны текущим уровнем цен на нефть.

Хотя котировки Brent вернулись на уровень начала марта (36 долларов за баррель), на рынке по-прежнему слишком много нефти: добыча превышает спрос на 7-12 млн баррелей в сутки.

Минэнерго рассчитывает, что рынок сбалансируется в июне-июле благодаря росту потребления, говорил в начале недели Новак.

Совещание министра с нефтяниками закончилось без договоренностей: ряд компаний согласны на предложение саудитов, другие считают, что с июля нужно начинать качать больше.

Ранее за сокращение добычи по ОПЕК+ выступал ЛУКОЙЛ, против - «Роснефть». Окончательное решение о позиции России будет приниматься на высшем уровне, говорит источник «Интерфакса».

Проблема с сокращением добычи нефти в России заключается в том, что часть запасов можно потерять, говорит бывший главный геолог Госкомиссии РФ по запасам полезных ископаемых Роман Судо.

Когда квота России была небольшой нефтяные компании могли эффективно чередовать как интенсивность режимов эксплуатации конкретных добывающих скважин, уменьшая их дебиты, но не доводя до полной остановки скважин, так и чередовать месторождения, пласты, цеха добычи.

«Теперь - только полное отключение (части скважин). Во многих скважинах, с учетом остаточных извлекаемых запасов нефти и при ожидаемых ценах на нефть, (отключение) уже навсегда», - говорит Судо.

Переговоры ОПЕК+, напомним, стартуют 5 июня с заседания технического мониторингового комитета ОПЕК+ (JTC), который дает рекомендации и экспертную поддержку министерскому комитету ОПЕК+. 8 июня пройдет заседание министерского мониторингового комитета (JMMC), 9 июня встретятся министры стран ОПЕК, 10 июня - министры стран ОПЕК+.