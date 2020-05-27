«Беллегпром» продолжает войну с «секондами» и готовит новый запрет 12 27.05.2020, 14:16

3,285

Фото: tut.by

Главная цель — дополнительное ограничение продажи.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) предлагает обсудить проект постановления Совмина. Этот документ запрещает продавать подержанную одежду, галантерейные товары и обувь в том же магазине, где продаются новые товары, сообщает БелТА.

Разработан этот проект по предложению концерна "Беллегпром". Главная цель — дополнительное ограничение продажи товаров в магазинах "секонд-хенд". В концерне ссылаются на то, что в магазинах "секонд-хенд" часто продают стоковые товары рядом с подержанными.

"Организации и физические лица-импортеры, декларируя стоковые товары в качестве секонд-хенда, фактически уклоняются от уплаты таможенных пошлин на новые готовые изделия (в среднем 15% от реальной стоимости). При этом действующие в Беларуси структуры, ведущие оптовую и розничную торговлю секонд-хенд, в своих рекламно-информационных материалах даже не скрывают, что часть реализуемой продукции — новые стоковые изделия", — поясняют в МАРТ.