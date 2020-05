80% российских врачей не доверяют статистике смертности от COVID-19 2 27.05.2020, 14:19

По состоянию на 27 мая в России зафиксировано 370 680 случаев заражения коронавирусом.

Почти 80% российских врачей не доверяет официальной статистике смертности от коронавируса в России. Это следует из данных опроса проведённого RNC Pharma и "Доктор на работе", публикованных изданием "Медицинский вестник", передает «Радио Свобода».

61% опрошенных врачей заявил о том, что сомневается в достоверности официальных данных по смертности от коронавируса. Ещё 17% заявили, что готовы подтвердить факты манипуляций со статистикой и диагнозами. 8% врачей считают, что пока искажать данные не требуется, но как только число жертв коронавируса начнёт расти, то начнутся манипуляции с цифрами.

Только 9% опрошенных полностью доверяют официальной статистике. По их мнению, данные по смертности подделать невозможно. "Медицинский вестник" обратился в Минздрав России с просьбой прокомментировать результаты опроса.

Официальная статистика неоднократно критиковалась исследователями, подозревающими, что она может быть неполной, неточной и частично сфальсифицированной. Российские власти это отрицают.

Ранее издание "Медиазона" подсчитало, что в России от последствий заражения коронавирусом погибли по меньшей мере 186 медицинских работников. Процентное соотношение гибели медиков в разы выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии.

В мае британская газета The Financial Times и американская The New York Times опубликовали материалы о числе смертей от коронавирусной инфекции в Москве и Санкт-Петербурге. По мнению журналистов, реальное количество смертельных случаев может быть на 70 процентов больше, чем приводится в официальной российской статистике. В МИД России назвали эти публикации "беспочвенными спекуляциями" и "очередным сенсационным антироссийским фейком" и потребовали опровергнуть опубликованную ими информацию о статистике смертей от коронавирусной инфекции в России.

