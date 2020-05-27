Белорусский рубль ослаб на бирже ко всем основным валютам 27.05.2020, 14:29

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Стали известны результаты торгов 27 мая.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 27 мая белорусский рубль ослаб к корзине валют, сообщает officelife.media.

Так, евро подорожал на 0,63%, до 2,6425 рубля, доллар вырос в цене на 0,29%, до 2,409 рубля. Курс российского рубля вырос на 0,46%, до 3,3935 рубля.

Оборот доллара на бирже составил 12,4 млн, евро — 4,4 млн, российских рублей — 608,2 млн.

Всего реализовано валюты на $25,8 млн в эквиваленте.