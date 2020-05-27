Диетологи рассказали, чем полезна руккола 3 27.05.2020, 14:34

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Это настоящий зеленый мультивитамин.

Руккола снижает уровень холестерина в крови, повышает гемоглобин, а также полезна при диабете. А еще эта зелень отлично разнообразит летний рацион, пишет nv.ua.

Мода на рукколу пришла из Средиземноморья. Зелень хорошо сочетается с различными сырами, мясом и рыбой. Рукколу часто добавляют в пасту, пиццу, ризотто, а также в популярный соус песто.

Польза рукколы

Руккола содержит витамины группы В, витамин С, железо, медь, цинк, селен, магний, калий, кальций. Она помогает укреплять иммунитет, выводит холестерин и лишнюю жидкость. Также руккола хорошо влияет на нервную систему и не дает развиваться некоторым раковым клеткам.

Употребление рукколы улучшает пищеварение и укрепляет нервную систему. Ее рекомендуют употреблять при стрессах, депрессии, низком гемоглобине. Рукколу советуют включать в питание людям с язвенной болезнью желудка. Зелень эффективно борется с повреждениями стенок желудка, уменьшает размеры язв и предупреждает возникновение новых.

А еще руккола — низкокалорийный продукт. Она идеально подходит для диетического меню, ведь на 100 г зелени энергетическая ценность составляет 25 кКал.

Как выбрать рукколу?

Листья рукколы должны быть без пятен и желтизны — сочными и зелеными. Выбирая рукколу, нужно обратить внимание на размер листков. Чем больше они, тем лучше — маленькие листки будут горчить.

Чтобы руккола дольше оставалась свежей, ее нужно держать в холодильнике в емкости с водой.

Руккола противопоказания и вред

Существенных противопоказаний к употреблению рукколы нет. Но не нужно исключать индивидуальную непереносимость или аллергию.

Салаты из рукколы

Салаты с рукколой присутствует в меню многих ресторанов греческой и итальянской кухни.

Салат с рукколой и морепродуктами

Для приготовления салата понадобятся:

• Руккола

• Огурец

• Авокадо

• Креветки

• Лимонный сок

• Оливковое масло

Приготовление: нарезаем крупно свежий огурец и авокадо, добавляем в тарелку очищенные креветки. Рвем руками рукколу и также добавляем в салат. После чего заправляем все оливковым маслом и слегка сбрызгиваем лимонным соком. Салат готов. Вкусно, полезно и, главное, быстро!

алат с рукколой и моцареллой

Для приготовления салата понадобятся:

• Помидоры — 2 шт

• Руккола

• Сыр моцарелла — 200 г

• Оливковое масло

• Яблочный уксус

Приготовление: нарезаем моцареллу и помидоры примерно одинакового размера. Кладем на дно тарелки моцареллу, потом помидоры, потом опять моцареллу. Между слоями кладут листья рукколы. После чего салат заправляют оливковым маслом, который предварительно смешивают с уксусом, солью и перцем. Сверху салат можно украсить целыми листьями рукколы.