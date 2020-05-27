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Польша отменяет масочный режим на улицах

  • 27.05.2020, 14:39
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Польша отменяет масочный режим на улицах

Однако люди должны будут соблюдать социальную дистанцию.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду объявил о переходе к четвертой стадии снятия коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает Onet.pl.

С этой пятницы, 30 мая, ношение масок не будет обязательным на открытом пространстве. В то же время людям придется закрывать лицо в закрытых помещениях, где невозможно обеспечить соблюдение дистанции.

Если два человека гуляют близко друг к другу на открытом воздухе, рекомендуется носить маски для лица.

С 30 мая также отменяются ограничения на количество людей в магазинах, ресторанах и церквях, но там будет действовать правило о расстоянии в два метра.

Разрешается организовывать концерты под открытым небом до 150 человек - они должны прикрывать рот и нос и держаться на расстоянии двух метров. Также разрешены массовые собрания, но тоже до 150 человек и с соблюдением дистанции.

Для обслуживания клиентов внутри открываются рестораны и бары в отелях.

Целый ряд серьезных послаблений запланированы с субботы 6 июня.

В гостиницах могут начать работу бассейны, спортивные залы и фитнес-клубы.

Кинотеатры, театры, оперы, балеты и цирки могут работать с 6 июня, но решение об их открытии остается за собственниками. При этом количество зрителей ограничено до 50%, они должны носить маски.

С 6 июня откроются спортивные залы, фитнес-клубы, бассейны, игровые комнаты и парки развлечений, сауны, массажные и тату-салоны.

Можно будет организовывать ярмарки, выставки и конгрессы. Также будут разрешены свадьбы до 150 гостей. Гости не должны будут носить маски для лица.

Дискотеки и клубы по-прежнему будут оставаться закрытыми.

"Мы справились с пандемией гораздо более эффективно, чем остальной мир", - заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, объявляя новую волну послаблений.


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