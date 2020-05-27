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Минский выпускник: Эпидемия коронавируса преподнесла массу новых сюрпризов

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  • 27.05.2020, 14:47
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Минский выпускник: Эпидемия коронавируса преподнесла массу новых сюрпризов

Вчерашний школьник рассказал о трех вариантах ответа на вопрос «Что делать?».

Для многих молодых белорусов, которые сейчас закончили школы, пришло время решать, что делать дальше. Эпидемия коронавируса внесла коррективы в некоторые планы, пишет телеграм-канал "Баста!".

"Мы дождались конца учебного года, вторая половина которого преподнесла массу новых сюрпризов, - пишет выпускник 11-го класса одной из минских школ. - Никто, надеюсь не забыл о том, что в Беларуси существует закон о службе в армии, который не дает дополнительных отсрочек. Многие молодые люди не просто надеялись поступить в этом году, чтобы не идти "топтать кирзу", но надеялить поступить в другой стране, чтобы получить качественное образование и как страшный сон забыть беспредел в Беларуси.

Но тут на голову свалился Covid-19, который разбил все эти надежды об стену. Не уедешь для поступления, границы закрыты, возможности растворились.

И остается всего несколько вариантов, из которых нет ни одного человеческого.

Начнем с того. что власти Беларуси не пошли на встречу людям в условии пандемии и не сделали никаких поблажек и скидок. Стоимость обучения в вузах Беларуси еще и вырастет в ближайшее время. То есть, если хочешь учиться - плати больше государству, и неважно, что твоя семья с хлеба на воду перебивается. Более того, если ты даже поступил на бесплатное обучение, то тебе всё равно придётся платить, хоть за что-нибудь, это же Беларусь.

Второй вариант - это служба в армии.

Всё бы ничего, но это тоже в Беларуси, а значит над твоей головой нависнут невменяемые офицеры, дедовщина и абсолютно не нужные манипуляции. И коронавирус, потому что сейчас армия слегла, и ей никто не помогает. И придется молодому призывнику проходить через все эти круги абсурда в болезненном состоянии с высокой долей вероятности.

Ну и остается третий вариант - отстаивать своё право на нормальное образование в Беларуси и на нормальную жизнь. И скорее всего делать это придётся не сидя дома за компьютером, а на улицах".

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