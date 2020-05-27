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Шествие заразного полка на карантине

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  • Игорь Эйдман
  • 27.05.2020, 14:56
  • 2,551
Шествие заразного полка на карантине
Игорь Эйдман

Иллюзия, что полк «бессмертный», развеется недели через три.

Представляете, выходят путинские солдатики на парад, а их собянинские менты под белы ручки. Стой, стоять, куда гребешь? Где QR-коды, маски, перчатки? Нету? Извольте штраф уплатить. Так и решится вопрос о власти в стране, определится, наконец, кто в доме хозяин.

В этом году будет шествие не бессмертного, а заразного или смертельного полка. Дедам на палках-то что, мертвые не болеют, а вот тупоумные внучки перезаражают друг друга. Иллюзия, что полк «бессмертный», развеется недели через три, когда за счет его недавних участников в стране подскочит смертность от «внебольничной пневмонии».

Опять-таки есть повод взять «дедопоклонников» за жабры. Да и у самого главпопа новой религии, если тот, конечно, из норы своей на шествие выберется, неплохо бы QR-код спросить.

А кроме шуток, власти еще раз расписались, что заботятся не о здоровье людей, а создают под этим предлогом цифровой концлагерь. Гулять без разрешения запрещено, а участвовать в обрядах госрелигии Победы можно и нужно. Все, как и положено в лагере, самовольно шататься между бараков нельзя, а к утренней проверке извольте явиться вовремя.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»


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