Коронавирус захватывает белорусские города: фото из новых очагов 27.05.2020, 15:02

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ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ULADZ HRYDZIN RFE/RL

Инфекция распространяется во всех областях.

Продолжается распространение заражения Covid-19 по белорусским городам. Читатели телеграм-канаал «Баста!» прислали новые фото из дворов, куда приезжают медики для проверки и госпитализации заболевших.

Жлобин, микрорайон №17, Гродно, Белые Росы, 73, Поповича, 44, Горки, Вокзальная, Солигорск, Железнодорожная, 32, Орша, Мира, 37.

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