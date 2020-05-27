В Старом городе Вильнюса станет меньше машин и больше пешеходов 1 27.05.2020, 15:18

Транзитное движение в исторической части литовской столицы будет запрещено.

Власти Вильнюса начали реорганизовывать движение в историческом центре Вильнюса (Старый город), чтобы сделать его более дружелюбным для пешеходов, пишет «Европульс».

Транзитное движение в Старом городе будет запрещено, а машины смогут ездить только в четырех зонах одностороннего движения. По данным городских властей, до сих пор около 40% поездок по центру Вильнюса – это транзит, из-за которого на узких улицах Старого города образуются пробки, а постройки страдают от автомобильных выхлопов. Исторический центр Вильнюса находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Уже с начала мая четыре улицы стали полностью пешеходными, а еще на одной проезжую часть значительно сузили, оставив только одну полосу движения. На освободившемся месте появятся летние кафе.

Остальные изменения в организации автомобильного движения постепенно вступят в силу до конца июля.

Кроме того, в Старом городе откроют несколько новых маршрутов общественного транспорта в зонах одностороннего движения. На маршруты выйдут автобусы на электричестве или биотопливе с низким уровнем выбросов.

Другие европейские города тоже воспользовались временным отсутствием машин и людей на улицах из-за карантина, чтобы ускорить реорганизацию движения. Например, больше 100 французских городов запланировали работы по развитию велосипедной инфраструктуры, такие же инициативы есть в Милане и Брюсселе.