Умер экс-ректор Института проблем культуры Арнольд Михневич 27.05.2020, 15:44

Ему было 84 года.

Белорусский языковед Арнольд Михневич скончался в возрасте 84 лет. Это произошло ночью 23 мая в Кельне, где он жил рядом со своими детьми. Об этом nn.by рассказали родственники Михневича.

Как отмечает tut.by, Арнольд Михневич родился в 1936 году в Минске. В 1958-м окончил филологический факультет Гомельского педагогического института. Преподавал на Гомельщине, затем работал в Институте языкознания имени Якуба Коласа Академии наук Беларуси. Защитил кандидатскую, затем докторскую диссертации по языковедению.

Являлся заведующим кафедрой Института политологии и социального управления (1983−1991), проректором по научной работе Минского лингвистического университета (1991−1995), первым проректором и ректором Белорусского института проблем культуры (1995−2002), преподавал в БГУ (2002−2008).

Среди его книг «Сінтаксічна непадзельныя словазлучэннi ў беларускай мове: Трансфармацыйны аналіз», «Праблемы семантыка-сінтаксічнага даследавання беларускай мовы». Михневич являлся одним из создателей энциклопедии «Беларуская мова».

Похороны Арнольда Михневича пройдут 10 июня в Кельне.