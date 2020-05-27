Коронавирус в Минской области: инфекция распространяется по городам и деревням 27.05.2020, 15:54

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Много заразившихся СOVID-19 cреди медиков.

Telegram-канал "Баста!" сообщает о новых случаях Covid-19 в населенных пунктах Минской области. Подписчики пишут о вспышках в Несвиже, Старых Дорогах, деревнях под Минском.

"Минский район, агрогородок Вишневка - есть заболевшие "ковидом". Кто-то уже с подтвержденным диагнозом, кто-то нет. Тесты больше не делают. Есть заболевшие во всех населенных пунктах в округе: деревни Юзуфово, Соломоречье, Касынь", - пишет читатель.

"Мой родственник в Несвиже заболел. Поднялась температура, пропало обоняние. Обратился в поликлинику с просьбой сделать тест на Covid-19, ему отказали. Через заведующего удалось сделать все таки тест. Через несколько дней ему стало лучше, и он пошел в поликлинику. Там ему закрыли больничный и он пошел на работу. А еще через несколько дней пришел положительный результат теста на Covid-19. Сейчас идет разбирательство как ему могли закрыть больничный", - сообщает подписчик.

"Старые Дороги. Заболели уже медики, четыре медсестры из терапии. У нас только одно отделение чистое, куда свозят всех "некоронавирусных" больных. В инфекционном лежит человек тридцать.

На швейной фабрике тоже болеют, некоторые с кашлем ходят. В Беларусбанке одни отболели, другие заболевают. Работает одна касса, все злые, и сотрудники и клиенты. В деревне Залужье тоже начинают болеть люди", - пишет житель Старых Дорог.

"Поселок Сосны, общежитие от "Белэнергосетей". Мужчина заболел коронавирусом, он и его сосед на самоизоляции", - сообщает подписчик.

"Город Заславль. Болели коронавирусом медработники, стоматологи. Один протезист уже выздоровел", - пишет читатель.

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